Василий Анохин – о программе «Герои СВОего времени. Смоленск»

Вижу, насколько востребованной оказалась программа «Герои СВОего времени. Смоленск». Среди участников и ветеранов СВО много желающих реализовать себя в гражданской жизни, но не у всех есть высшее образование, как этого требует проект. Мы прислушались к мнению наших защитников и решили открыть новый трек образовательной программы.

Теперь в ней смогут участвовать бойцы и ветераны специальной военной операции без высшего образования. В зависимости от конкретного запроса защитнику Отечества помогут найти новое место работы, открыть свой бизнес, пройти переобучение или получить образование. Заявку на участие в новом направлении программы можно подать на сайте. (https://xn—-ctbacbkbcabzg2amldofecci4aisnf.xn--p1ai/)

«Герои СВОего времени. Смоленск» – это аналог проекта «Время героев», который реализуется по поручению Президента Владимира Владимировича Путина. (https://t.me/news_kremlin) Наша цель – подготовить высококвалифицированных и компетентных руководителей из числа участников СВО, раскрыть их таланты и потенциал. Уверен, что расширение образовательной программы откроет новые возможности для самореализации наших защитников.

Уважаемые участники и ветераны специальной военной операции, для нас важен ваш опыт и знания, приглашаю к участию в проекте. Вместе будем развивать Смоленщину!