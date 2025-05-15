Работники электроэнергетического дивизиона «Росатома» совершили 700-километровый велопробег из Обнинска в Десногорск

Патриотическую акцию посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Молодые атомщики при поддержке Концерна «Росэнергоатом», администрации и профсоюза Смоленской АЭС 10-й раз организовали велопробег в честь Великой Победы.

«Когда 10 лет назад группа наших ребят впервые отправилась в майский велопробег, мы и представить не могли, что он превратится в такую мощную традицию, станет ярким отраслевым примером сохранения исторической памяти и преемственности поколений. Коллеги из разных регионов находят время, силы и мужество на преодоление сложного пути. Уверен, что благодаря энтузиастам патриотический проект будет жить и дальше, оставаясь таким, каким был задуман, – без пафоса, но с огромным почтением подвига советского солдата», – отметил руководитель десногорской приемной Общественного совета «Росатома», председатель профсоюза Смоленской АЭС Игорь Хомяков.

Патриотическая акция в этот раз объединила 32 представителей Смоленской, Курской, Ростовской, Запорожской атомных станций, смоленских филиалов «Атомэнергоремонт» и «Консист-ОС». Впервые приняли участие сотрудники АЭС «Аккую», которую «Росатом» строит в Турции. Вместе они преодолели почти 700 километров, следуя из Обнинска в Десногорск через ключевые мемориальные места Калужской, Московской, Тверской и Смоленской областей.

«Первый раз мы участвовали в велопробеге 2024 года, очень понравилось, поэтому решили повторить, тем более такая знаменательная дата, – отметила инженер Запорожской АЭС Ольга Фомина. – Было интересно приобщиться к столь масштабному мероприятию, посетить места боевой славы, познакомиться с коллегами с других атомных станций. Дождь нас преследовал практически весь маршрут, и температурный режим, близкий к нулю, давал о себе знать. Но мы были готовы к испытаниям погодой».

По пути следования велосипедисты возлагали венки и цветы к мемориалам воинам-освободителям, начав с Вечного огня в Обнинске. В Бородино почтили память героев двух Отечественных войн. Побывали у мемориала «Память», установленного на месте гибели тысяч бойцов в Вяземском котле, у мемориала Первогвардейцам в Ельне – в честь соединений, впервые получивших звание гвардейских в 1941 году, мемориала советскому солдату во Ржеве.

«Мемориал во Ржеве оставил особые эмоции, – говорит эксперт АЭС «Аккую» Андрей Поздняков. – Бронзовая 25-метровая фигура советского солдата как будто парит в воздухе. Вообще мероприятие произвело на меня глубокое впечатление, хочу поучаствовать еще раз, может быть, проехать по другим дорогам».

«Очень рад, что попал на велопробег. Всегда мечтал, но раньше не получалось, – говорит инженер Смоленской АЭС Александр Никицов. – В нашей семье есть герои войны: мой дедушка и дедушка супруги, который был водителем «Катюши». Это подвигло меня попробовать свои силы. Было тяжело первый раз, ребята поддерживали».

По всеобщему признанию, 11 дней в пути стали настоящим путешествием во времени, расстоянием между прошлым и будущим, шансом в очередной раз задуматься о цене мирного неба над головой и сказать: «Мы помним».

«Все велопробеги из года в год разные, но суровые погодные условия можно назвать «фирменным стилем» мероприятия, – отметил один из организаторов, сотрудник Смоленской АЭС Максим Бондарев. – Юбилейный пробег из-за объема осадков и порывистого ветра оказался самым трудным. Ночевали, как обычно, в палаточном лагере, который сами и устанавливали, еду готовили на костре. Конечно, усталость была, но сил придавали мысли о героизме тех, кто шел этими дорогами более 80 лет назад».

Управление коммуникаций Смоленской АЭС

Фото – Дмитрий Якименко, Виктор Давыдов