БЛАГОУСТРОЙСТВО. Онлайн-голосование продолжается

В Сафоновском муниципальном округе продолжается онлайн-голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» за выбор общественной территории, которая будет благоустраиваться в 2026 году.

Своим мнением об участии в этом событии делится Антон КУХАРЕВ, депутат Сафоновского окружного Совета, директор филиала АО «Газпром газораспределение Смоленск» в г. Сафоново:

Участвуя во Всероссийском онлайн-голосовании по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», мы вносим свой вклад в благоустройство родного города.

Наш коллектив филиала АО «Газпром газораспределение Смоленск» в г. Сафоново не остался в стороне, ведь мы с коллегами хотим видеть Сафоново процветающим, с новыми и прекрасно оборудованными детскими игровыми и спортивными площадками, современными стадионами.

Одна из территорий, за которую проголосует наибольшее количество сафоновцев, будет благоустроена в 2026 году. На выбор в этот раз предложено три варианта: это стадион по улице Ленинградской (второй этап), игровая площадка возле спортивного зала «Строитель» или детский сквер «Сказка» (второй этап). Каждая из предложенных площадок важна для горожан. Согласитесь: удобно иметь недалеко от дома детскую игровую площадку, безопасную и обустроенную в соответствии с современными требованиями. А любители активного образа жизни и спортсмены будут рады спортплощадкам, которые оборудованы тренажерами, вело–или беговыми дорожками.

Будем надеяться, что в течение определенного времени преобразятся не только перечисленные, но и другие площадки за счет целевых инвестиций.

Если в этот раз наибольшее число голосов наберет стадион в поселке Горном по улице Ленинградской, то в рамках первого этапа там обустроят территорию, примыкающую к стадиону. На ней создадут игровую площадку со спортивными сооружениями и тротуарной дорожкой. А в следующем году, при реализации второго этапа, приведут в порядок футбольное поле, заменят трибуны, обустроят беговые дорожки.

Если же горожане отдадут предпочтение площадке возле спортзала «Строитель», это оценят прежде всего жители близлежащих домов, получив возможность проводить там свободное время с пользой для здоровья, устраивая игры, соревнования, приобщая детей к активному образу жизни.

Третья из предложенных общественных территорий – детский сквер «Сказка». В 2018 году для создания удобной и привлекательной среды там произвели санитарную выпиловку старых и больных деревьев, создали фотозону с фигурками сказочных персонажей, позаботились об освещении. Для дальнейшего обустройства территории предстоит разработать дизайн-проект.

Благодаря реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», действующего с 2017 года, преображаются наши парки, скверы, стадионы. От активности каждого из нас зависит и дальнейшее привлечение инвестиций, освоение которых пойдет на благо родному городу. Напомню, что в голосовании за благоустройство той или иной общественной территории можно принять участие до 12 июня. Свой выбор может сделать каждый гражданинин, достигший 14-летнего возраста, на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, через волонтеров и с помощью мобильного приложения «Госуслуги. Решаем вместе».

Дорогие сафоновцы, не оставайтесь в стороне, участвуйте в голосовании! Будущее родного города – в наших руках!

Своим мнением об этом событии, напрямую влияющем на благоустройство Сафонова, мы попросили также поделиться молодого специалиста Анастасию ЯРОВУЮ – руководителя творческого объединения «Солнышко» Центра детского творчества, лауреата конкурсов «Педагогический дуэт», «Педагогический дебют-2024»:

– Вот уже шесть лет я живу в Сафонове. Приятно наблюдать за переменами в наших скверах и парках.

Моя семья живет в поселке Южном, где по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в течение нескольких лет проводилось благоустройство парковой зоны.

Когда-то, по воспоминаниям моего мужа, в парке по улице Мира дети могли качаться на качелях и каруселях. На озере плавали лодки и катамараны – их можно было взять напрокат. Я же в момент приезда в Сафоново ничего этого не застала: осталась, правда, березовая роща, сохранился стадион, а качели-карусели к тому времени отслужили свой срок, у города не было средств на замену устаревшего оборудования.

И вот, наконец, благодаря федеральной программе мы получили прекрасную игровую площадку с качелями, горками, фигурками сказочных персонажей, куда с удовольствием ходим с ребенком. По вечерам и в выходные там всегда многолюдно. Созданы и условия для приобщения сафоновцев к спорту: оборудованы тренажерная площадка, велодорожки.

Очень здорово, что городская среда становится комфортной в разных районах города – как в центре, так и на окраинах. Преобразились скверы в центре Сафонова, в микрорайонах № 1 и № 2. В этом году у нас появилась возможность проголосовать за стадион по улице Ленинградской в поселке Горном. Там живут дети, занимающиеся у меня в творческом объединении «Солнышко». Было бы здорово, если бы у них в шаговой доступности появилась обустроенная общественная территория для игр и занятий спортом.

Голосуя за выбор благоустройства той или иной общественной территории, мы осознаем свою причастность к важным переменам в своем дворе, городе, в стране!