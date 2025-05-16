Важная мера поддержки

Артем САЗОНОВ, директор средней школы № 3, прокомментировал решение губернатора Василия Анохина увеличить стипендию студентам-целевикам:

– Безусловно, этой мерой воспользуются выпускники школ, которые получат целевое направление от предприятий, пройдут обучение по одной из востребованных в нашем регионе профессий и будут трудиться на благо родной Смоленщины.

Внимание этой форме организации обучения, которое уделяется сегодня в Смоленской области при прямой поддержке губернатора Василия Николаевича Анохина, – это настоящий прорыв. Это решение позволит восполнить недостаток специалистов в таких сферах, как медицина, образование, легкая промышленность машиностроение и других.

В нашей школе прошло родительское собрание с участием выпускников девятых и одиннадцатых классов, на котором представители предприятий региона, таких, как «Теплоконтроль», «Гидрометприбор», «Авангард», Сафоновская швейная фабрика «Орел», ПАО «Дорогобуж» рассказали о преимуществах целевого обучения и о льготах, предусмотренных для специалистов. О готовности принять на обучение студентов по целевому направлению заявили представители местных учебных заведений – Сафоновского индустриально-технологического техникума и филиала Смоленской академии профессионального образования.

Увеличение региональных стипендий целевикам, безусловно, станет дополнительным стимулом для молодежи, решившей связать трудовую жизнь с родной Смоленщиной.