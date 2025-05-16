В Смоленской области студенты-целевики будут получать повышенную стипендию

С 1 сентября 2025 года в Смоленской области студенты-целевики будут получать повышенную стипендию. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин в своём телеграм-канале.

Будущее нашего региона — молодежь. Именно она завтра придет работать на предприятия, в школы и детские сады, больницы и поликлиники, учреждения культуры и спорта. Сегодня наша задача – сделать так, чтобы молодым людям было интересно и комфортно учиться. И самое главное, чтобы они видели возможность реализовать себя на родной земле. Приняли решение повысить дополнительные стипендии от Правительства области всем студентам-целевикам областных и муниципальных учреждений.

• Для студентов вузов 1-3 курсов ежемесячная выплата увеличена с 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для студентов предпоследнего курса — с 4 тыс. до 7 тыс. рублей, для выпускников — с 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

• Для студентов колледжей и техникумов с первого по предпоследний курс выплата увеличена с 3 до 5 тыс. рублей, для выпускников — до 6 тыс. рублей.

Мы также продолжим поддерживать талантливых ребят, которые набрали более 90 баллов на ЕГЭ по одному или нескольким предметам. Заключив договор целевого обучения с организациями Смоленской области, они будут каждый месяц получать дополнительную выплату: студенты 1-3 курсов — 10 тыс. рублей, предпоследнего курса — 15 тыс. рублей, выпускного курса — 20 тыс. рублей.

В том же размере ежемесячные дополнительные стипендии, вне зависимости от результатов ЕГЭ, будут получать студенты-целевики: будущие учителя физики и математики, химии и биологии. Кроме того, после завершения обучения молодые учителя, преподающие эти предметы в школах, смогут получить выплаты до 2 млн рублей на первоначальный взнос по ипотеке.

Повышенные стипендии начнут действовать с нового учебного года. При этом все меры поддержки целевиков сохранятся.

«Уверен, эти решения позволят еще большему количеству молодых людей начать свой успешный профессиональный путь. Желаю ребятам удачи!», – отметил Василий Анохин.