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Итоги рабочей недели губернатора Василия Анохина

21.05.2025

    Рассказываем основные события рабочего графика главы региона

    Василий Анохин подписал изменения в постановление о компенсации средств за
    первоначальный взнос по ипотеке молодым специалистам. Теперь молодые работники областных и муниципальных учреждений социальной сферы могут получить до 1 млн руб. для погашения первоначального взноса по ипотеке. Эта выплата доступна учителям, врачам, фельдшерам, медсестрам, акушерам, тренерам, спортивным инструкторам и концертмейстерам, которые начали карьеру в 2023 году и позднее. При этом они должны планировать проработать в организации как минимум 6 лет.
    Размер выплаты не может превышать 20% от общей стоимости квартиры или дома, которая не должна быть больше 5 млн руб. Для учителей математики и физики, химии и биологии эту планку повысили до 40% – они могут получить до 2 млн рублей.
    «Это лишь одна из мер поддержки молодых работников. Мы делаем все необходимое для
    создания привлекательных условий для жизни в нашем регионе, чтобы молодые профессионалы могли реализовать себя на родной земле и помогали развивать Смоленскую область», — отметил Василий Анохин.
    Продолжаем совместную работу
    Вопросы расширения сотрудничества со Сбером для цифровизации школ и колледжей,
    развития телемедицины, улучшения инвестиционного климата в регионе обсудили с управляющим
    Смоленским отделением Среднерусского банка Сбербанка Валерием Свиридовым.
    Стороны договорились усилить сотрудничество для модернизации предприятий в области.
    Например, Сбер предоставляет бизнесу не только финансовые услуги, но и экспертную поддержку.
    Нефинансовые решения и профессиональные консультации банка помогают компаниям принимать
    взвешенные решения и достигать поставленных целей.В прошлом году при поддержке Сбера и лично Германа Грефа была проведена масштабная
    реконструкция городского сада им. М.И. Глинки в Смоленске и открыт уникальный
    мультимедийный фонтан. Также банк выступил генеральным партнером Всероссийского
    молодежного ИТ-форума «Свой код» в Смоленске. «Продолжим совместную работу по внедрению
    инноваций и реализации проектов, улучшающих качество жизни в регионе», — подвел итоги встречи
    Василий Анохин.


    Поздравляем!
    В прошлую пятницу смоленский завод «Аналитприбор» отметил 65-летний юбилей. Это
    одно из ведущих отечественных предприятий по производству газоаналитического оборудования,
    которое заслуженно считается лидером отрасли. Из года в год завод показывает устойчивый рост
    производства – 10-15%.
    «За всеми достижениями стоят высокий профессионализм и ответственность слаженного
    мощного коллектива, умение руководства грамотно и эффективно управлять трудовыми
    процессами, создавать благоприятные условия для работы сотрудников и забота о них. Уверен,
    впереди у завода много новых трудовых побед, успешная реализация масштабных проектов на благо
    развития Смоленской области»,- поздравил Василий Анохин.
    Новое направление образовательной программы
    Программа «Герои СВОего времени. Смоленск» стала востребованной в регионе. Среди
    участников и ветеранов СВО много желающих реализовать себя в гражданской жизни, но не у всех
    есть высшее образование, как этого требует проект. В областном Правительстве прислушались к
    мнению защитников и решили открыть новый трек образовательной программы.
    Теперь в ней смогут участвовать бойцы и ветераны специальной военной операции без
    высшего образования. В зависимости от конкретного запроса защитнику Отечества помогут найти
    новое место работы, открыть свой бизнес, пройти переобучение или получить образование. Заявку
    на участие в новом направлении программы можно подать на сайте (https://героисвоеговремени-
    смоленск.рф).
    «Герои СВОего времени. Смоленск» – это аналог проекта «Время героев», который
    реализуется по поручению Президента Владимира Владимировича Путина.
    «Наша цель – подготовить высококвалифицированных и компетентных руководителей из
    числа участников СВО, раскрыть их таланты и потенциал. Уверен, что расширение
    образовательной программы откроет новые возможности для самореализации наших защитников.
    Уважаемые участники и ветераны специальной военной операции, для нас важен ваш опыт и
    знания, приглашаю к участию в проекте. Вместе будем развивать Смоленщину!» — считает Василий
    Анохин.

    На прошлой неделе скоропостижно ушел из жизни первый заместитель Председателя
    Правительства Смоленской области Алмаз Салимович Ахметшин.
    «Алмаз Салимович внес значительный вклад в развитие строительной отрасли,
    коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства Смоленской области. Он полностью
    отдавался работе, был наставником и учителем для меня, членов регионального правительства и министров. Под его руководством были реализованы сотни проектов, которые улучшили жизнь тысяч жителей области», — сказал Василий Анохин.
    На ближайшем заседании Смоленской областной Думы будет рассмотрен вопрос о
    награждении Алмаза Салимовича высшей региональной наградой для смолян — почётным знаком «За заслуги перед Смоленщиной».
    Кира Васильева

    Опубликовано в категории Приоритеты

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