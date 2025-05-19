Итоги рабочей недели губернатора Василия Анохина

Рассказываем основные события рабочего графика главы региона
Василий Анохин подписал изменения в постановление о компенсации средств за
первоначальный взнос по ипотеке молодым специалистам. Теперь молодые работники областных и муниципальных учреждений социальной сферы могут получить до 1 млн руб. для погашения первоначального взноса по ипотеке. Эта выплата доступна учителям, врачам, фельдшерам, медсестрам, акушерам, тренерам, спортивным инструкторам и концертмейстерам, которые начали карьеру в 2023 году и позднее. При этом они должны планировать проработать в организации как минимум 6 лет.
Размер выплаты не может превышать 20% от общей стоимости квартиры или дома, которая не должна быть больше 5 млн руб. Для учителей математики и физики, химии и биологии эту планку повысили до 40% – они могут получить до 2 млн рублей.
«Это лишь одна из мер поддержки молодых работников. Мы делаем все необходимое для
создания привлекательных условий для жизни в нашем регионе, чтобы молодые профессионалы могли реализовать себя на родной земле и помогали развивать Смоленскую область», — отметил Василий Анохин.
Продолжаем совместную работу
Вопросы расширения сотрудничества со Сбером для цифровизации школ и колледжей,
развития телемедицины, улучшения инвестиционного климата в регионе обсудили с управляющим
Смоленским отделением Среднерусского банка Сбербанка Валерием Свиридовым.
Стороны договорились усилить сотрудничество для модернизации предприятий в области.
Например, Сбер предоставляет бизнесу не только финансовые услуги, но и экспертную поддержку.
Нефинансовые решения и профессиональные консультации банка помогают компаниям принимать
взвешенные решения и достигать поставленных целей.В прошлом году при поддержке Сбера и лично Германа Грефа была проведена масштабная
реконструкция городского сада им. М.И. Глинки в Смоленске и открыт уникальный
мультимедийный фонтан. Также банк выступил генеральным партнером Всероссийского
молодежного ИТ-форума «Свой код» в Смоленске. «Продолжим совместную работу по внедрению
инноваций и реализации проектов, улучшающих качество жизни в регионе», — подвел итоги встречи
Василий Анохин.
Поздравляем!
В прошлую пятницу смоленский завод «Аналитприбор» отметил 65-летний юбилей. Это
одно из ведущих отечественных предприятий по производству газоаналитического оборудования,
которое заслуженно считается лидером отрасли. Из года в год завод показывает устойчивый рост
производства – 10-15%.
«За всеми достижениями стоят высокий профессионализм и ответственность слаженного
мощного коллектива, умение руководства грамотно и эффективно управлять трудовыми
процессами, создавать благоприятные условия для работы сотрудников и забота о них. Уверен,
впереди у завода много новых трудовых побед, успешная реализация масштабных проектов на благо
развития Смоленской области»,- поздравил Василий Анохин.
Новое направление образовательной программы
Программа «Герои СВОего времени. Смоленск» стала востребованной в регионе. Среди
участников и ветеранов СВО много желающих реализовать себя в гражданской жизни, но не у всех
есть высшее образование, как этого требует проект. В областном Правительстве прислушались к
мнению защитников и решили открыть новый трек образовательной программы.
Теперь в ней смогут участвовать бойцы и ветераны специальной военной операции без
высшего образования. В зависимости от конкретного запроса защитнику Отечества помогут найти
новое место работы, открыть свой бизнес, пройти переобучение или получить образование. Заявку
на участие в новом направлении программы можно подать на сайте (https://героисвоеговремени-
смоленск.рф).
«Герои СВОего времени. Смоленск» – это аналог проекта «Время героев», который
реализуется по поручению Президента Владимира Владимировича Путина.
«Наша цель – подготовить высококвалифицированных и компетентных руководителей из
числа участников СВО, раскрыть их таланты и потенциал. Уверен, что расширение
образовательной программы откроет новые возможности для самореализации наших защитников.
Уважаемые участники и ветераны специальной военной операции, для нас важен ваш опыт и
знания, приглашаю к участию в проекте. Вместе будем развивать Смоленщину!» — считает Василий
Анохин.
…
На прошлой неделе скоропостижно ушел из жизни первый заместитель Председателя
Правительства Смоленской области Алмаз Салимович Ахметшин.
«Алмаз Салимович внес значительный вклад в развитие строительной отрасли,
коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства Смоленской области. Он полностью
отдавался работе, был наставником и учителем для меня, членов регионального правительства и министров. Под его руководством были реализованы сотни проектов, которые улучшили жизнь тысяч жителей области», — сказал Василий Анохин.
На ближайшем заседании Смоленской областной Думы будет рассмотрен вопрос о
награждении Алмаза Салимовича высшей региональной наградой для смолян — почётным знаком «За заслуги перед Смоленщиной».
Кира Васильева
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