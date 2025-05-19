Смоленская область — в лидерах по реализации проекта «Лица Героев»﻿





В Москве прошёл Всероссийский штаб «Единой России» и Минпросвещения по капремонту и строительству объектов образования.

Его провели секретарь Генсовета партии Владимир Якушев и Министр просвещения Сергей Кравцов. На штабе обсудили с регионами исполнение плана по капремонту и строительству школ, детсадов и колледжей в 2025 году.

В этом году запланирован капремонт более 1,5 тысячи объектов образования. В президентской программе, которую реализуют «Единая Россия» и Минпросвещения, участвуют 1277 школ, 142 детских сада и 132 колледжа. Губернатор Василий Анохин ранее заявил, что в Смоленской области обновят следующие учреждения образования:

СШ № 9 в Рославле

Ельнинская СШ №2

Гусинская СШ

СШ №1 в Дорогобуже

Агибаловская СШ Холм-Жирковского округа

Понизовская школа Руднянского округа

Суетовская школа Ярцевского округа

гимназия №1 имени Н.М. Пржевальского в Смоленске

детсад «Золотая рыбка» в Печерске

детсад №15 в Смоленске

Программу капремонта школ инициировал Президент Владимир Путин на Съезде «Единой России» в 2021 году. За время её реализации возвели более 1600 объектов и создали почти 250 тысяч мест в детсадах. С 2022 по 2024 годы капитально отремонтировали 5 тысяч школ.

Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что новые школы и учреждения после капремонта должны быть введены к 1 сентября.

Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев поручил «Единой России» максимально помогать властям контролировать работы и обратил внимание на участие родительской общественности.

«Изначально закладываются серьёзные проектные решения — как будет выглядеть здание, фасад, каким будет оформление, что сделают с точки зрения сохранения исторической памяти. Поэтому очень важно, чтобы родительская общественность участвовала, подсказывала подрядчикам, как это делает сегодня при проведении капремонта. Заканчивается учебный год. Работы будут в самом разгаре. Мы должны с вами максимально активно летне-осенний период пройти. А капитальный ремонт в летний период, потому что к 1 сентября мы должны объекты сдать», — отметил Владимир Якушев.

Также «Единая Россия» открыла почти 30 тысяч Парт Героев в 15 тысячах школах, колледжах и вузах. В числе регионов-лидеров — Краснодарский край, Республика Дагестан, Башкортостан. Что касается проекта «Лица Героев», то в нём лидируют Смоленская, Пензенская области, Алтайский край, Карелия, Чечня и другие субъекты.

«Успехи региона в реализации проекта «Лица Героев» — это результат слаженной работы всей команды и неравнодушного отношения смолян к сохранению исторической памяти. Вместе с тем, это не только наша гордость, но и большая ответственность. Мы продолжим развивать это направление, чтобы как можно больше наших школьников и студентов могли познакомиться с историями настоящих героев нашей страны», — отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.