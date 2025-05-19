Триумф мастерства

В рамках празднования 80-летия Великой Победы в Москве, на танцевальной площадке «Крокус Экспо», прошли два Всероссийских конкурса по спортивным бальным танцам. И сафоновские танцоры доказали: они достойны высших наград!

Александра Казакова совершила настоящий прорыв, став чемпионкой в двух номинациях на кубке «Московия» по латиноамериканским танцам среди юниоров! Два золота – это триумф упорства, грации и мастерства. Да, Александра уже покоряла московские паркеты, но эта победа – уникальна! Завоевать два золота в день 80-летия Великой Победы – это не просто спортивный триумф, это символичный жест памяти и благодарности. Каждый её шаг, каждый поворот в танце словно отдавал дань мужеству предков, а победа стала живым воплощением преемственности поколений.

Это победа не только над конкурентами из Москвы, Ессентуков, Курска, Сочи, Ленска, Старого Оскола, Ижевска, Рязани, Чебоксар, но и над собой: каждая новая награда в копилке Саши – результат еще большего упорства и дисциплины.

Выступить в юбилейный день Великой Победы — особая миссия. Такие моменты наполняют спорт глубинным смыслом, связывая искусство танца с историей страны.

А юные танцоры Екатерина Лагутенкова и Владислав Быстров, впервые приехав на московский конкурс, сразу взяли бронзу на кубке «Прометей»! Это огромный успех для дебютантов, особенно учитывая жёсткую конкуренцию: на паркет вышли сильнейшие танцоры из Москвы, Санкт-Петербурга, Якутии, Мурманска, Твери и Омска.

Смоленская область была представлена только нашими ребятами – и они не просто выступили, а блестяще заявили о себе! Одержанные ими победы – это история, которую они пишут своими выступлениями.

Мы вами гордимся и верим, что впереди – новые вершины! Пусть этот успех станет стартом к большим победам на всероссийских и международных турнирах! Вперед, к новым танцевальным подвигам!

Елена ФИЛИППЕНКОВА, балетмейстер Центрального дворца культуры

НА СНИМКАХ: Александре Казаковой посчастливилось завоевать чемпионский титул в двух номинациях

Сафоновские танцоры – среди победителей

Фото из соцсети «ВК»