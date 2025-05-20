«Герои СВОего времени. Смоленск»: запущен новый телефон «горячей линии»

Изменен телефон «горячей линии» программы «Герои СВОего времени. Смоленск». Теперь задать свой вопрос оператору можно по номеру +7 (4812) 22-13-22.

Изменение вызвано удобством для участников образовательной программы.

«По решению губернатора Василия Анохина на программе открыт новый трек – для бойцов и ветеранов без высшего образования. Несколько изменилась и тематика обращений. Чтобы участники могли получить наиболее полную информацию в кратчайшие сроки, мы переформатировали работу нашей «горячей линии», — рассказал председатель Оргкомитета программы Алексей Гусев.

Напомним, в рамках программы «Герои СВОего времени. Смоленск» участникам без высшего образования в зависимости от конкретного запроса помогут найти новое место работы, открыть свой бизнес, пройти переобучение или получить образование.

Заявку на участие в новом направлении программы можно подать на главной странице сайта программы героисвоеговремени-смоленск.рф.