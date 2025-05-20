Смоленская область присоединилась к Неделе профилактики заболеваний эндокринной системы



В честь Всемирного дня щитовидной железы, который отмечается 25 мая,

Смоленская область принимает участие в Неделе профилактики заболеваний

эндокринной системы.

Цель мероприятий — повысить информированность населения о профилактике

эндокринных заболеваний и снизить риски, связанные с нарушениями работы желез

внутренней секреции.

В последние годы отмечается рост числа эндокринных заболеваний, среди

которых — патологии щитовидной железы, сахарный диабет и другие серьёзные

нарушения. К основным факторам, способствующим развитию эндокринных

нарушений, относятся: инфекционные и хронические заболевания,

наследственность, сердечно-сосудистая недостаточность, хирургические

вмешательства и приём ряда лекарственных препаратов.

Гормоны, вырабатываемые железами внутренней секреции, регулируют работу

многих органов и систем. При нарушениях их функции страдает обмен веществ, что

может проявляться в виде симптомов, характерных для заболеваний кожи, почек и

других органов.

Для профилактики эндокринных нарушений, особенно заболеваний

щитовидной железы, рекомендуется употреблять йодированную соль. Йод —

незаменимый микроэлемент, необходимый для синтеза гормонов щитовидной

железы, которые отвечают за рост, обмен веществ, работу мозга, нервной системы и

другие жизненно важные процессы. Суточная потребность в йоде составляет 150–

200 мкг, что соответствует 4–5 граммам йодированной соли.

Заболевания щитовидной железы занимают второе место среди всех

эндокринных нарушений после сахарного диабета. По оценкам специалистов, от 15

до 40% населения России имеют патологии щитовидной железы.

Эндокринная система обеспечивает выработку гормонов, регулирующих рост,

развитие, обмен веществ, репродуктивную функцию и работу всех систем

организма. Нарушения её работы могут проявляться по-разному, в том числе:

одышкой;

изменением сердечного ритма и артериального давления;

изменением температуры тела;

нарушениями аппетита, веса, пищеварения;

изменением мочеиспускания;

нарушениями половой и репродуктивной функции;

болями в костях, мышечной слабостью;

головными болями, судорогами, изменениями настроения.

К факторам риска относятся наследственность, стрессы, облучение, травмы,

инфекционные и иммунные заболевания, приём некоторых лекарств, хронические

болезни других органов.

Профилактика эндокринных заболеваний включает:

полноценное питание с достаточным содержанием йода, ограничение сахара и

фастфуда;

отказ от вредных привычек;

контроль веса;

регулярную физическую активность (не менее 30 минут в день);

полноценный сон и отдых (не менее 7–8 часов);

регулярные медицинские осмотры и выполнение рекомендаций врачей.

Заботьтесь о своём здоровье и своевременно проходите профилактические

обследования!





