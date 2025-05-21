Вниманию граждан!

Сафоновская межрайонная прокуратура сообщает, что 22 мая

2025 года с 10 час. 00 мин. Сафоновским межрайонным прокурором Смирновым М.И. планируется проведение личного приема граждан по вопросам соблюдения прав граждан в сфере обеспечения льготными лекарственными препаратами.

Личный прием будет проведен в здании Сафоновской межрайонной

прокуратуры по адресу: г. Сафоново, ул. Советская, д.23.

Желающим обратиться на личный прием при посещении прокуратуры при

себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

По вопросам личного приема возможно обратиться по телефону 8(48142) 4-29-02.

Сафоновская межрайонная прокуратура сообщает, что 28 мая

2025 года с 11 час. 00 мин. и.о. прокурора Смоленской области Смирновой О.М. совместно с Уполномоченным по правам ребенка в Смоленской области планируется проведение личного приема граждан по вопросам соблюдения прав несовершеннолетних, приуроченного к Международному дню защиты детей.

Личный прием будет проведен в здании прокуратуры Смоленской области по адресу: г. Смоленск, ул. Дохтурова, д. 2, а также при необходимости с

использованием видеоконференцсвязи.

Желающим обратиться на личный прием необходимо предварительно до 26 мая 2025 года записаться в Сафоновской межрайонной прокуратуре Смоленской области по адресу: Смоленская область, г. Сафоново, ул. Советская, д. 23, либо по телефону 8(48142) 4-29-02. При посещении прокуратуры при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.