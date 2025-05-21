Инна Тимофеева: «Новая волна проекта даст ещё больше шансов нашим героям найти себя в мирной жизни»

Новая волна программы «Герои СВОего времени. Смоленск» даст ещё больше шансов ветеранам и участникам спецоперации найти себя в мирной жизни и реализовать свои лидерские качества на благо Смоленской области и страны. Такое мнение выразила директор Смоленского филиала РАНХиГС Инна Тимофеева.

Она подчеркнула, что Смоленский филиал Президентской академии активно участвует в реализации программы и поддерживает её расширение.

«Решение об открытии нового трека программы — это ответ на реальный социальный запрос. Президентская академия готова предложить качественное образование и сопровождение каждому участнику, вне зависимости от исходного уровня подготовки», — подчеркнула Инна Тимофеева.

Напомним, решение о запуске нового трека программы принял губернатор Смоленской области Василий Анохин. Теперь в проект смогут включиться участники и ветераны СВО без высшего образования.

Им будет доступна помощь в трудоустройстве, открытии бизнеса, профессиональной переподготовке или получении образования. Все зависит от запроса конкретного участника.

Подать заявку можно на сайте программы – героисвоеговремени-смоленск.рф.