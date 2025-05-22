﻿В 2025 году город-спутник Смоленской АЭС реализует инициативы жителей при поддержке атомной отрасли





«Росатом» дает максимум возможностей гражданам и сообществам воплощать в жизнь идеи, актуальные для атомных городов

Три инициативы десногорских некоммерческих организаций, победившие в открытом конкурсе социально значимых проектов Фонда «АТР АЭС», получат финансирование на реализацию.

«Фонд «АТР АЭС» уже более 10 лет является тактическим проводником задач Концерна «Росэнергоатом» по улучшению качества жизни в городах своего присутствия, и на примере Десногорска можно наблюдать реальную заботу о людях, системную поддержку вопросов социального и инфраструктурного развития, — отметил заместитель директора Смоленской АЭС Эдуард Сеновоз. – Уверен, что и в 2025 году эффективное взаимодействие атомной отрасли и активных местных сообществ принесет пользу муниципалитету».

Городской центр досуга получил грант на проведение социально-культурной смены «Активный возраст» для пожилых людей. Недельный курс включит мастер-классы, лекции о здоровом образе жизни, творческие и спортивные события. Главная цель проекта – помочь представителям старшего поколения оставаться в форме, чувствовать свою востребованность.

Школа № 1 Десногорска создаст инклюзивный центр «Кладовая УМОК», тем самым сделав более доступной и комфортной образовательную среду для детей с ограниченными возможностями здоровья. Впереди – приобретение специального оборудования для сенсорной комнаты, обучение педагогов современным методам занятий, разработка и внедрение коррекционно-развивающих программ.

Фонд «Город Десногорск» реализует масштабный проект «Пульс атомного города: уличные истории в кадре», посвященный 80-летию Великой Победы и 80-летию атомной промышленности. Под открытым небом развернется галерея исторических и современных художественных работ, отражающих этапы строительства и развития Смоленской АЭС и Десногорска. Фотографии, картины и другие объекты будут регулярно обновляться, сохраняя актуальность и вовлекая жителей в творческий процесс, изучение истории через искусство. К созданию экспозиции приглашены местные художники и фотографы.

«Для Десногорска особенно ценно, что все три проекта носят практическую направленность и затрагивают разные возрастные группы, — подчеркнул глава города Анатолий Терлецкий. — Это не разовые акции, а системные решения актуальных социальных вопросов, которые будут работать на перспективу».

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, на улучшение качества жизни граждан.

Справочно:

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС — три энергоблока, электрическая мощность каждого — 1 000 МВт.

Фонд содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» (Фонд «АТР АЭС») создан с целью объединения совместных усилий АО «Концерн Росэнергоатом» и органов местного само-управления муниципальных образований в реализации федеральных и региональных программ, направленных на повышение уровня социально-экономического и инфраструктурного развития территорий расположения атомных станций, формирование высокого уровня благополучия и экологической комфортности проживания для их жителей.

Открытый конкурс социально значимых проектов среди некоммерческих организаций проводится Фондом «АТР АЭС» при поддержке Концерна «Росэнергоатом» ежегодно, начиная с 2013 года. Конкурс признан важным инструментом поддержки местных сообществ, поскольку дает возможность активным гражданам реализовать актуальные инициативы. С 2013 по 2024 годы в городах расположения АЭС уже воплощены в жизнь 529 культурных, спортивных, образовательных, творческих, экологических, патриотических идей, из них 31 – в Десногорске.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС

Фото — Виктор Давыдов, Марина Михальчик