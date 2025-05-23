Ашот Егикян: Во все времена решать самые сложные и ответственные задачи вызывались добровольцы

Во все времена решать самые сложные и ответственные задачи вызывались добровольцы, готовые действовать не за страх, а за совесть, заявил smolensk-i.ru глава Холм-Жирковского округа Ашот Егикян.

«Служба в армии на профессиональной основе — это достойный выбор настоящих патриотов своей Родины. Каждому мужчине стоит задуматься о значимости службы по контракту и возможности оставить след в истории нашего народа», — отметил наш собеседник.

С 1 января этого года при заключении контракта на военную службу в Смоленской области предоставляется единоразовая выплата — 1,2 миллиона рублей. Кроме того, смоляне, которые оказывают содействие в подготовке кандидата в контрактники, теперь могут получить 100 000 руб. Граждане, заключившие контракт, получают возможность списать долги по кредитам — до 10 млн руб.

Также стало проще получить справку о том, что военнослужащий участвует или участвовал в специальной военной операции. Теперь это можно сделать на Госуслугах или в любом филиале МФЦ Смоленской области, имея при себе только паспорт и СНИЛС. Срок предоставления услуги – четыре рабочих дня (срок может быть продлён на 30 календарных дней, если потребуется уточнить сведения).

Для родственников контрактников, добровольцев и мобилизованных смолян функционирует специальная платформа «Za Добро», внедрена социальная дисконтная карта «Zа Добро». В регионе по поручению президента России Владимира Путина также открыт областной филиал фонда «Защитники Отечества» (Смоленск, улица Кловская, дом №13), специалисты которого занимаются поддержкой ветеранов СВО и членов их семей — в части персонального сопровождения по всем возникающим вопросам.

Всего в регионе действует 40 дополнительных мер социальной поддержки для участников СВО и их семей, которые предоставляются бессрочно.

Подать заявку на службу по контракту можно в личном кабинете на сайте Минобороны РФ или едином портале Госуслуг. Подробную информацию о службе по контракту можно узнать на официальном сайте и по телефону «117».

Кроме того, жители Смоленска могут обратиться в пункт отбора на военную службу по контракту (ул. Маршала Жукова, 12/2) или по телефонам: 8(4812) 22-15-22; 68-71-45. Жители районов могут обратиться в любой военный комиссариат по месту пребывания или в мобильный пункт муниципалитета. Информация также размещена в соцсетях.

Напомним, губернатор Василий Анохин внёс изменения в указ о мерах поддержки смоленских участников СВО и членов их семей.