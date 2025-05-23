Губернатор проголосовал за благоустройство одной из общественных территорий

Губернатор Смоленской области Василий Анохин принял участие во всероссийском голосовании по отбору общественных территорий для благоустройства в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

«Как и более 80 тысяч жителей нашего региона, сделал свой выбор», – отметил Василий Анохин в своём телеграм-канале.

Особенность программы, реализуемой в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», заключается в том, что люди сами определяют, какие объекты нужно благоустроить в первую очередь. В этом году голосование проходит за объекты в 7 муниципальных образованиях: в Вяземском, Рославльском, Ярцевском, Сафоновском и Гагаринском округах, Смоленске и Десногорске.

Сделать свой выбор могут смоляне старше 14 лет до 12 июня на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, (https://zagorodsreda.gosuslugi.ru/) в мобильном приложении «Госуслуги Решаем вместе», а также с помощью волонтеров в крупных торговых центрах и общественных местах.

«Присоединяйтесь к голосованию — это ваше личное участие в развитии региона!» – подчеркнул Василий Анохин.