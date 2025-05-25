Татьяна Лизункова: Родина – это то, что хочется оберегать

Заместитель директора Смоленской межпоселенческой централизованной библиотечной системы Татьяна Лизункова поделилась мнением о службе по контракту.

«Родина для каждого человека — это не только история, это нечто близкое, дорогое, то, что хочется оберегать. Сейчас защита ей нужна в буквальном смысле. Испокон веков наши мужчины брали эту ответственность на себя. Каждый может присоединиться к этой важной миссии и выбрать военную службу по контракту. Тем более, что государство всесторонне поддерживает наших защитников, гарантируя им определенные денежные довольствия и льготы», — отметила заместитель директора Смоленской межпоселенческой централизованной библиотечной системы Татьяна Лизункова.



С 1 января 2025 года при заключении контракта на военную службу в Смоленской области предоставляется единоразовая выплата в размере 1,2 млн рублей. Кроме того, смоляне, которые оказывают содействие в подготовке кандидата к заключению контракта с Минобороны России, теперь могут получить 100 тысяч рублей. Граждане, заключившие контракт на военную службу, получают возможность списать долги по кредитам до 10 млн. рублей.



Также стало проще получить справку о том, что военнослужащий участвует или участвовал в специальной военной операции. Теперь это можно сделать на Госуслугах или в любом филиале МФЦ Смоленской области, имея при себе только паспорт и СНИЛС. Срок предоставления услуги – 4 рабочих дня (срок может быть продлён на 30 календарных дней, если потребуется уточнить сведения).



Для родственников контрактников, добровольцев и мобилизованных смолян функционирует специальная платформа «Za Добро», внедрена социальная дисконтная карта «Zа Добро». В Смоленской области по поручению Президента России Владимира Путина также открыт региональный филиал Фонда «Защитники Отечества» (г. Смоленск, ул. Кловская, 13), специалисты которого занимаются поддержкой ветеранов СВО и членов их семей в части персонального сопровождения по всем возникающим вопросам.



Всего в регионе действует 40 дополнительных мер социальной поддержки для участников СВО и их семей. Социальная поддержка семьям предоставляется бессрочно.



Подать заявку на службу по контракту можно в личном кабинете на сайте Минобороны России или едином портале Госуслуг. Подробную информацию о службе по контракту можно узнать на официальном сайте и по телефону «117». Кроме того, жители Смоленска могут обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту на улице Маршала Жукова, 12/2 или по тел. 8(4812) 22-15-22; 68-71-45. Жители районов могут обратиться в любой военный комиссариат по месту пребывания или в мобильный пункт муниципалитета. Также информация размещена в социальных сетях: Вконтакте, Одноклассники, Телеграм.



Фото: Минобороны РФ