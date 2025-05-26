Марина Кудимова, поэтесса, переводчик, публицист: «Если человек живет по совести, в трудный для Родины час он будет сражаться даже в одиночку и обязательно победит».

Советская и российская поэтесса Марина Кудимова стала участницей X Всероссийского фестиваля «Дорогами Бориса Васильева», который состоялся в Смоленском государственном университете. Поэты и писатели сегодня помогают людям осознать события современной истории. Через творчество они доносят мысли, помогающие анализировать, осознавать свою причастность к общему делу и вместе объединяться ради победы.

«На меня серьезнейшее влияние оказал подвиг Донбасса 2014 года. Я была потрясена, мы очень плохо все знаем свой народ, плохо понимаем, на что готов наш народ в решительную минуту. И я поняла, что Россия жива и русский дух жив. Было колоссальное внутреннее душевное навстречу этому подвигу. Теперь мы много знаем, тогда знали очень мало, но было очевидно, что это единый порыв и что наши люди не сдаются никогда. Место подвигу есть всегда и везде. И, как говорил ваш земляк, замечательный писатель Борис Львович Васильев, если человек живет по совести, в трудный для Родины час он будет сражаться даже в одиночку и обязательно победит!», — сказала Марина Кудимова.

Сегодня защитники Отечества выполняют задачи специальной военной операции. В тылу их активно поддерживают. Власти, общественники, представители бизнеса занимаются сбором гуманитарной помощи, кроме того, активно подключаются к вопросам медицинской и социальной реабилитации бойцов, возвращающихся с фронта. Им помогают и с трудоустройством, переобучением. С февраля в регионе запустили образовательную программу «Герои СВОего времени. Смоленск» для подготовки управленцев из числа ветеранов.

Для бойцов СВО и их семей в регионе реализуется порядка 50 мер поддержки. Для бойцов СВО и их семей в регионе реализуется порядка 50 мер поддержки. В мае Губернатор Смоленской области Василий Анохин внес изменения в указ о мерах поддержки семей участников СВО. Теперь они будут распространяться и на семьи сотрудников ряда силовых ведомств, а также на семьи участников СВО из частных военных компаний. Защитники имеют целый ряд льгот, которые распространяются и на призванных участников, и на тех, кто решил поступить на военную службу по контракту. Подробная информация о мерах поддержки размещена на сайте https://contract.smolensk.ru