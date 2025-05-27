Поддержка участников специальной военной операции – государственный приоритет

Этой теме было посвящено заседание Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игоре Олеговиче Щёголеве, в котором принял участие Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

В Смоленской области действует 49 мер поддержки участников СВО и их семей. Наиболее востребованные из них – это выплаты на догазификацию, предоставление земельных участков или единовременной денежной компенсации взамен него, государственная стипендия для детей-студентов, горячее питание для школьников 5-11 классов и другие. Недавно ввели новые, в их числе скидки от 4 до 10 % на приобретение квартир в домах от застройщиков из Ассоциации «Объединение Смоленских строителей». Также начали предоставлять бесплатные стоматологические услуги по протезированию зубов.

В основе системы поддержки – обратная связь от самих защитников Отечества и их семей. «Постоянно встречаюсь с ними в муниципалитетах. Большинство мер сделали бессрочными, а также распространили их действие и на семьи сотрудников федеральных структур – Следственного комитета, Военной прокуратуры, ФСО, ФСБ, МВД, Военного следственного отдела СК, Военной комендатуры – бойцов частных военных компаний, получивших статус ветеранов боевых действий.

При координации регионального филиала фонда «Защитники Отечества» в области организовано персональное сопровождение каждого участника СВО и семьи, в том числе и погибших воинов. В эту работу вовлечены бизнес, крупные предприятия, НКО, волонтёры, духовенство, органы региональной и муниципальной власти. Общими усилиями обеспечиваем нашим защитникам надежный тыл», – отметил Василий Анохин.

Реализуем по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина (https://t.me/news_kremlin) образовательную программу «Герои СВОего времени. Смоленск» для подготовки управленцев из числа бойцов и ветеранов специальной военной операции. Недавно запустили новый трек в проекте. Помогаем нашим защитникам получить образование, найти работу, запустить бизнес, пройти переквалификацию – все, что нужно для их успешной самореализации в гражданской жизни.

Поддержка участников СВО и их семей – это безусловный приоритет. Наша команда делает все, чтобы оказывать им всестороннее содействие, окружить заботой и вниманием их близких, укреплять высокий статус защитника Отечества в обществе.