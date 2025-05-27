Сергей Эсальнек: Ключевая задача – раскрыть потенциал наших защитников﻿





Решение о выделении дополнительных дней для проведения собеседований по отбору в программу «Герои СВОего времени. Смоленск» позволит большему количеству бойцов принять участие в проекте. Такое мнение выразил исполнительный директор Смоленского регионального объединения работодателей «Научно-промышленный Союз» Сергей Эсальнек.

Член Общественного совета программы отметил, что Смоленское региональное объединение работодателей «Научно-промышленный союз» и министерство промышленности и торговли уделяет большое внимание реализации проекта.

«Решение губернатора и правительства региона о выделении дополнительных дней для проведения собеседований по отбору в Программу «Герои СВОего времени», прежде всего, направлено на то, чтобы максимальное количество её участников из героев СВО – смоги успешно себя реализовать в гражданской жизни», — подчеркнул Сергей Эсальнек.

Напомним, по решению губернатора Смоленской области Василия Анохина выделены дополнительные дни для проведения собеседования — с 26 по 31 мая.