Смоленская область присоединилась к Неделе отказа от табака





По данным официальной статистики, за годы действия

государственной политики, направленной на защиту граждан от табачного

дыма и последствий потребления табака, распространённость курения в

стране неуклонно снижается. Правда, за последние годы наблюдается

замедление темпов снижения распространённости курения и прирост

потребления иной никотиносодержащей продукции: вейпов, электронных

сигарет, продуктов нагревания табака, кальянов и бездымного табака.

Согласно данным исследований, именно молодёжь с 15 до 19 лет чаще

всего подвергается рекламному воздействию в отношении табака и ЭСДН

(электронная система доставки никотина).

Остаётся низкой осведомлённость населения о том, что эти продукты,

в силу содержания высокотоксичного синтетического никотина, вызывают

зависимость, а также другие заболевания, вызываемые содержащимися в

табачном дыме и парах токсинами. Этому способствует агрессивный

маркетинг данной продукции со стороны табачных компаний, нацеленный,

в первую очередь, на подростков и молодёжь.

Никотиносодержащая продукция наносит такой же вред организму,

как и табачные изделия, а мифы об их безвредности – хорошо

спланированная дезинформация табачной индустрии.

В результате распространения мифа о том, что электронные сигареты

помогают бросить курить, люди становятся «двойными» курильщиками, то

есть, к традиционным сигаретам добавляются ЭСДН. По данным опроса

ЭПОХА-РФ 2 2023 г., наиболее распространён такой способ среди

возрастной когорты 25–40 лет.

Электронные сигареты – не просто пар, как пытаются внушить

табачные компании, а мощные и даже смертельные устройства,

вызывающие тяжёлую зависимость и разрушающие наш организм.

Причём чем больше объём и мощность, тем сильнее и быстрее развиваются

вредоносные эффекты.

Синтетический никотин очень ядовит и быстро вызывает привыкание.

Форма пара обеспечивает хорошую доступность и помогает токсическим

соединениям проникнуть глубоко в лёгкие и достигнуть альвеол (маленькие

пузырьки в лёгких на концах тончайших бронхов, где происходит

газообмен).

Ароматизаторы вместе с обилием ароматов несут разнообразные

опасности. Например, в продуктах со вкусом вишни обнаружены самые

высокие уровни бензальдегида, обладающего канцерогенным эффектом.

Также в организм попадают токсичные металлы, акролеин,

нитрозамины, глицерин, ацетат витамина Е и др.Исследования доказали, что использование ЭСДН и табака снижает

иммунитет и увеличивает риски вирусных и бактериальных пневмоний,

приводит к системному воспалению, деформации дыхательных путей,

необратимым обструкциям (непроходимости дыхательных путей).

Также потребление электронных сигарет ведёт к сердечно-

сосудистым и онкологическим заболеваниям (не только лёгких, но и других

локализаций), вызывает повреждение ДНК, импотенцию, ухудшение

качества спермы.

Ежедневное использование электронных сигарет удваивает риски

инфаркта, вероятность инсульта повышается на 92%. А совместное

ежедневное использование обычных и электронных сигарет повышает

риски развития сердечно-сосудистых заболеваний в 5 раз.

Курильщики теряют минимум 10 лет своей жизни.

EVALI – поражение лёгких, связанное с употреблением электронных

сигарет и вейпингом. А с 2020 года выделяют VAPI – синдром,

проявляющийся комбинацией поражения лёгких, желудочно-кишечного

тракта и системных изменений, быстро прогрессирующий и приводящий к

дыхательной недостаточности и потребности в искусственной вентиляции

лёгких (ИВЛ).

Пассивное курение способствует развитию у некурящих людей

заболеваний, свойственных курильщикам.

Не важно, что человек употребляет: никотинсодержащую продукцию,

обычные или «лёгкие» сигареты — всегда развивается стойкая зависимость

и отрицательное воздействие на организм.

В любой момент можно сказать «нет» табаку и защитить свои лёгкие и

лёгкие своих близких. Оздоравливающий эффект начинается с первых же

минут после отказа от курения.

Отказ от курения – важный момент профилактики смертности от всех

хронических неинфекционных заболеваний.

Для борьбы с курением и в целях повышения информированности

населения о вреде табачного дыма ежегодно 31 мая проводится Всемирный

день без табака. В 2025 году его тема: разоблачим уловки манипуляторов!

Правительством РФ принимаются активные меры для борьбы с курением и

употреблением ЭСДН: ежегодно повышаются ставки акцизов на табачную

продукцию и жидкости для ЭСДН, с 1 марта 2025 года отредактирован

закон, касающийся технического регламента, запрещающий использование

ароматизаторов и добавок, повышающих привлекательность курительных

изделий, введён запрет на рекламу табака, снижена привлекательность

дизайна упаковки.

