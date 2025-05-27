Смоленская область присоединилась к Неделе отказа от табака

По данным официальной статистики, за годы действия
государственной политики, направленной на защиту граждан от табачного
дыма и последствий потребления табака, распространённость курения в
стране неуклонно снижается. Правда, за последние годы наблюдается
замедление темпов снижения распространённости курения и прирост
потребления иной никотиносодержащей продукции: вейпов, электронных
сигарет, продуктов нагревания табака, кальянов и бездымного табака.
Согласно данным исследований, именно молодёжь с 15 до 19 лет чаще
всего подвергается рекламному воздействию в отношении табака и ЭСДН
(электронная система доставки никотина).
Остаётся низкой осведомлённость населения о том, что эти продукты,
в силу содержания высокотоксичного синтетического никотина, вызывают
зависимость, а также другие заболевания, вызываемые содержащимися в
табачном дыме и парах токсинами. Этому способствует агрессивный
маркетинг данной продукции со стороны табачных компаний, нацеленный,
в первую очередь, на подростков и молодёжь.
Никотиносодержащая продукция наносит такой же вред организму,
как и табачные изделия, а мифы об их безвредности – хорошо
спланированная дезинформация табачной индустрии.
В результате распространения мифа о том, что электронные сигареты
помогают бросить курить, люди становятся «двойными» курильщиками, то
есть, к традиционным сигаретам добавляются ЭСДН. По данным опроса
ЭПОХА-РФ 2 2023 г., наиболее распространён такой способ среди
возрастной когорты 25–40 лет.
Электронные сигареты – не просто пар, как пытаются внушить
табачные компании, а мощные и даже смертельные устройства,
вызывающие тяжёлую зависимость и разрушающие наш организм.
Причём чем больше объём и мощность, тем сильнее и быстрее развиваются
вредоносные эффекты.
Синтетический никотин очень ядовит и быстро вызывает привыкание.
Форма пара обеспечивает хорошую доступность и помогает токсическим
соединениям проникнуть глубоко в лёгкие и достигнуть альвеол (маленькие
пузырьки в лёгких на концах тончайших бронхов, где происходит
газообмен).
Ароматизаторы вместе с обилием ароматов несут разнообразные
опасности. Например, в продуктах со вкусом вишни обнаружены самые
высокие уровни бензальдегида, обладающего канцерогенным эффектом.
Также в организм попадают токсичные металлы, акролеин,
нитрозамины, глицерин, ацетат витамина Е и др.Исследования доказали, что использование ЭСДН и табака снижает
иммунитет и увеличивает риски вирусных и бактериальных пневмоний,
приводит к системному воспалению, деформации дыхательных путей,
необратимым обструкциям (непроходимости дыхательных путей).
Также потребление электронных сигарет ведёт к сердечно-
сосудистым и онкологическим заболеваниям (не только лёгких, но и других
локализаций), вызывает повреждение ДНК, импотенцию, ухудшение
качества спермы.
Ежедневное использование электронных сигарет удваивает риски
инфаркта, вероятность инсульта повышается на 92%. А совместное
ежедневное использование обычных и электронных сигарет повышает
риски развития сердечно-сосудистых заболеваний в 5 раз.
Курильщики теряют минимум 10 лет своей жизни.
EVALI – поражение лёгких, связанное с употреблением электронных
сигарет и вейпингом. А с 2020 года выделяют VAPI – синдром,
проявляющийся комбинацией поражения лёгких, желудочно-кишечного
тракта и системных изменений, быстро прогрессирующий и приводящий к
дыхательной недостаточности и потребности в искусственной вентиляции
лёгких (ИВЛ).
Пассивное курение способствует развитию у некурящих людей
заболеваний, свойственных курильщикам.
Не важно, что человек употребляет: никотинсодержащую продукцию,
обычные или «лёгкие» сигареты — всегда развивается стойкая зависимость
и отрицательное воздействие на организм.
В любой момент можно сказать «нет» табаку и защитить свои лёгкие и
лёгкие своих близких. Оздоравливающий эффект начинается с первых же
минут после отказа от курения.
Отказ от курения – важный момент профилактики смертности от всех
хронических неинфекционных заболеваний.
Для борьбы с курением и в целях повышения информированности
населения о вреде табачного дыма ежегодно 31 мая проводится Всемирный
день без табака. В 2025 году его тема: разоблачим уловки манипуляторов!
Правительством РФ принимаются активные меры для борьбы с курением и
употреблением ЭСДН: ежегодно повышаются ставки акцизов на табачную
продукцию и жидкости для ЭСДН, с 1 марта 2025 года отредактирован
закон, касающийся технического регламента, запрещающий использование
ароматизаторов и добавок, повышающих привлекательность курительных
изделий, введён запрет на рекламу табака, снижена привлекательность
дизайна упаковки.
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