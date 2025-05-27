Смоляне продолжают голосовать за объекты благоустройства

В этом году жители региона выбирают их в 7 муниципальных образованиях: Вяземском, Рославльском, Ярцевском, Сафоновском, Гагаринском округах, а также в Смоленске и Десногорске. Всего — 31 общественное пространство.

Всероссийское онлайн-голосование проходит по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», который реализуется с 2017 года по решению президента РФ Владимира Путина. Благоустройство территорий проведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

«Призываю вас активнее участвовать в голосовании! Именно ваши голоса определят, какие территории будут благоустроены в следующем году», – отметил губернатор Василий Анохин.

Голосуйте до 12 июня на сайте: clck.ru/3M3Pv6.

Смоленск. Парк «Крылатые земляки»

Благоустроен в октябре 2018.

Появились современная детская игровая площадка с прорезиненным покрытием, новые пешеходные зоны, выложенные брусчаткой, установлены скамейки, урны и фонари, монтирована система видеонаблюдения. Обновилась аллея в виде взлётной полосы и основная площадь, которые выложены из крупноформатной плитки, восстановлены стены фонтана, взамен вырубленных аварийных деревьев высажены саженцы клёнов, произведена посадка кустарников вдоль декоративной подпорной стены из белого бетона.

Восстановлен постамент самолёта, отремонтирован сам памятник и выполнена декоративная подсветка. По периметру территории установлено новое парковое освещение. Также в сквере появились необычные арт-объекты – «кольца» с подсветкой.

Смоленск. Парк Пионеров

Благоустроен в октябре-ноябре 2020.

Высадили 225 новых растений, установили двадцать скамеек и одиннадцать урн, организовали велопарковку. Установили подсветку крепостной стены семнадцатью прожекторами, сам парк освещён тридцатью светильниками. Отреставрирован памятник «Опалённый цветок» и памятник пионера-героям, проведён монтаж столбов освещения, уложена брусчатка.

Смоленск. Сквер на улице Багратиона

Благоустроен в апреле 2022.

В рамках благоустройства уложили брусчатку, обустроили уличное освещение, установили детскую площадку, малые архитектурные формы, скамейки, урны. Также выполнили покраску самолёта, у которого появилась подсветка. Парк дополнительно озеленили. Кроме того, на территории сквера появились уличные городские качели.

Десногорск. АтомПарк-2

Конкурс прошёл в 2022 году, благоустроили в октябре 2024.

В рамках проекта устроили дорожные покрытия, площадки для тихого отдыха в прибрежной зоне, установили скамейки и урны, мостики, беседки, наружное освещение, систему видеонаблюдения, озеленили территорию.

Рудня. Парк «Озеро истории»

Конкурс прошёл в 2022 году, благоустроили в сентябре 2024.

На территории установили детскую игровую площадку, аттракционы, скамейки, площадки для волейбола и игры в настольный теннис, для проведения ярмарок, а также сцену. Обустроили пешеходные дорожки, торговый павильон, освещение, систему видеонаблюдения, общественный модульный туалет, а также озеленили территорию.

Вязьма. Сквер возле озера «Струнка»

Конкурс прошёл в 2023 году, благоустроили в октябре 2024.

В рамках проекта выполнили устройство тротуара и площадок, автомобильного проезда, водостока, опор наружного освещения, провели озеленение. Также установили скамейки, урны, навесы, качели, информационный стенд, домики для уток.