Губернатор Смоленской области Анохин рассказал, как регион помогает стране в СВО

Губернатор Смоленской области Василий Анохин в интервью ОТР заявил, что патриотизм у смолян действительно в крови.

«И много наших ребят сейчас воюет и в зоне СВО, и в приграничных наших регионах. У нас такой серьезный учебный центр здесь. Это наша легендарная академия ПВО, которая готовит зенитчиков. И могу сказать, что у нас из академии много Героев России. У нас в целом из области в рамках СВО пять Героев России. К сожалению, четверо посмертно. И вот как раз четверо, они выпускники этой легендарной академии», — рассказал глава региона.

Он подчеркнул, что много жителей области в настоящий момент отстаивают интересы нашей страны. По его словам, также активно вовлечены местные силовые ведомства, а различные представители спецподразделений из Смоленской области охраняют границу, в том числе в Брянской области. Еще регулярно бывают командировки в Курскую область.

«Мы также вовлечены во все общественные патриотические мероприятия. В этой связи, как только СВО началась, у нас действительно большое количество общественных организаций, которые помогают фронту. Это не только маскировочные сети, свечи и прочее. У нас активный бизнес вовлечен, крупные все предприятия. Я регулярно провожу, еженедельно провожу совещания по тематике СВО, как помочь ребятам на фронте, что мы отправляем от тыла. Я могу сказать, что мы сотни тонн груза уже отправили и продолжаем это делать. Продолжаем поддерживать ребят как отдельных спецподразделений, отдельных формирований, так и в целом направляем гуманитарный груз как от области на наши дивизии», — отметил Анохин.

Полное интервью с губернатором Смоленской области Василием Анохиным выйдет 28 мая в вечернем выпуске программы «ОТРажение».

Фото: Максим Блинов/POOL/ТАСС