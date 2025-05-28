Итоги рабочей недели Губернатора Василия Анохина





Максимально комфортные условия для наших защитников





Василий Анохин посетил Смоленский областной клинический госпиталь для ветеранов войн. На его базе поправляют здоровье ветераны и инвалиды Великой

Отечественной войны, бывшие малолетние узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда, ветераны боевых действий разных военных кампаний. С прошлого года лечение в госпитале проходят и бойцы специальной военной операции, вернувшиеся с фронта.

Губернатор пообщался с пациентами и поинтересовался условиями работы сотрудников. Посмотрел, какие условия в госпитале сейчас и что еще можно улучшить. По его решению учреждение станет одной из опорных организаций для медицинской реабилитации ветеранов СВО: «Поручил провести текущий ремонт здания, заменить двери и мебель, обновить оборудование в эндоскопическом кабинете, водолечебнице, тренажерном зале и клинической лаборатории, а также благоустроить территорию госпиталя».

Сформирована сильная команда врачей и медсестер. К ним вскоре присоединятся молодые профессионалы.

«Мы должны создать максимально комфортные условия для наших защитников. Это и медицинская, и социальная реабилитация. Сейчас важна слаженная работа всех, кто занимается этими вопросами. Мы помогаем бойцам СВО с трудоустройством, обучением. По поручению Президента России Владимира Путина реализуем программу «Герои СВОего времени. Смоленск» для подготовки управленцев из числа участников СВО».

Важные рабочие встречи

На прошлой неделе Губернатор провел ряд деловых переговоров.

В частности, с главой Минстроя России Иреком Файзуллиным рассмотрели вопросы реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», развития жилищного строительства и благоустройства в регионе. С начала этого года в области введено почти 190 тыс. кв. м жилья, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это почти половина от планового показателя, установленного для региона Минстроем России. Для стимулирования строительства многоквартирных домов в муниципальных округах правительством будет выкуплено 350 квартир для детей-сирот, целевиков, работников местных учреждений и предприятий.

«Главная наша задача – создавать комфортные и безопасные условия для жителей региона», – считает Василий Анохин. Города и поселки благоустраиваются при помощи федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». До конца года обновление ждет 46 дворовых и 26 общественных территорий. Также будут установлены 36 новых детских игровых площадок: 10 – в Смоленске, 26 – в Десногорске и других муниципальных округах. В Починке, Ярцеве и Гагарине продолжится реализация трех проектов-победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Осуществляется работа над формированием программ комплексного развития 27 опорных населенных пунктов в регионе. Каждая из них будет включать проекты по строительству социальных объектов, улучшению систем ЖКХ, дорог, улиц и общественных пространств.

Также Василий Анохин провел рабочую встречу с гендиректором РЖД Олегом Белозеровым. Стороны договорились укреплять сотрудничество предприятий региона с РЖД. По мнению Губернатора, смоленские производители могут стать поставщиками продукции для пассажирских поездов, а также разработать системы управления.

На встрече с председателем Пром-

связьбанка Петром Фрадковым в центре внимания были вопросы развития легкой атлетики. Одно из направлений взаимодействия – создание центра легкой атлетики с восстановительным комплексом для лечения и реабилитации спортсменов. Также обсудили вопросы модернизации манежа и стадиона в Смоленске, реконструкции беговой трассы в Реадовском парке.

Промежуточные итоги и планы





Основные вопросы развития промышленности региона были рассмотрены вместе с руководством ключевых смоленских компаний на Совете по промышленной политике.

По итогам I квартала объем отгруженных товаров собственного производства составил более 118 миллиардов рублей, что почти на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За последние несколько месяцев региональный Минпромторг одобрил льготные займы на общую сумму 435 миллионов рублей для

15 предприятий. Это свидетельствует о растущем оптимизме в отрасли, поскольку за весь прошлый год мерой поддержки воспользовались 20 компаний, получив в общей сложности более 463 млн рублей.

Еще один важный вопрос – подготовка профессионалов для предприятий. Компании заключают целевые договоры со студентами, на данный момент их порядка 660. «Правительство области готово помогать в организации работы колледжей и техникумов с учетом потребностей промышленности», – сказал Губернатор.

Договорились усилить сотрудничество в части получения обратной связи по эффективности мер поддержки, заключения целевых договоров со студентами, совместной работы с федеральными органами власти и компаниями для реализации новых инвестиционных проектов.

Для детского творчества

В регионе создаются современные и комфортные условия для развития талантов детей. В этом году по национальному проекту «Семья» будут переоснащены шесть детских школ искусств. Часть работ уже выполнена. Обновления в этом году еще произойдут в детской художественной школе им. Тенишевой в Смоленске, а также в школах искусств в Духовщинском, Рославльском и Смоленском муниципальных округах. Всего на приобретение инструментов и оборудования будет направлено почти 22 млн рублей.

Правильный вектор

На встрече с известным военкором и нашим земляком Семеном Пеговым Василий Анохин обсудил проведение Международного спортивно-туристического слета «Наш вектор», который пройдет в Смоленском Поозерье с 1 по 10 июня.

Ожидается участие более 220 детей разного возраста – в два раза больше, чем в прошлом году. Ребята из нашей области, ДНР и других российских регионов, а также Абхазии, Беларуси и Южной Осетии объединятся в команды дружбы. Они будут вместе учиться скалолазанию, водному туризму и спортивному ориентированию, изучать тактическую медицину, управление БПЛА и осваивать другие навыки. Также будут организованы творческие мероприятия, где участники лучше узнают друг о друге, расскажут о своих родных регионах.

«По-доброму завидую ребятам. Туристический слет – это 10 дней увлекательного и активного отдыха на природе, новые впечатления и навыки, восходы и закаты, беседы у костра. А главное, спустя 10 дней, плечом к плечу пройдя все испытания и насыщенную программу, дети станут близкими товарищами. Уверен, что они пронесут эту дружбу сквозь года и будут особенно ценить единство – нашу главную силу».

Губернатор добавил, что в этом году, как и в прошлом, планирует присоединиться к турслету и пройти вместе с ребятами через экстремальный маршрут.

Смоляне развивают инновационный вид спорта

Василий Анохин принял участие в открытии института современных лазертаг-технологий. В нем теперь работает более 100 программистов и инженеров, включая 15 профессионалов мирового уровня из российских регионов и других стран.

Смоленский «Лазертаг» – один из мировых лидеров в своей отрасли. Компания сотрудничает с 7 000 партнеров по всему миру, поставляет продукцию и услуги почти в 100 стран. Новое подразделение будет заниматься разработкой и производством игр, устройств и оборудования для них, проектами в сфере виртуальной и дополненной реальности.

В новом подразделении «Лазертага» будут проходить практику смоленские студенты. Ребят обучат созданию компью-

терных интерактивных вселенных и робототехнике.

«Сегодня «Лазертаг» – гордость не только Смоленской области, но и всей России. Именно наши профессионалы создали инновационный вид спорта будущего – лазерный бой, а также проводят международные и федеральные соревнования по этому направлению. Они разрабатывают игры, оборудование и устройства, которые используют более 3 500 клубов по всей планете. Звание мирового лидера – это реальный статус, приобретенный в жесткой глобальной конкуренции».

Профессионалов в здравоохранении становится больше







Большое внимание в регионе уделяется привлечению медицинских работников в села, небольшие города и поселки. Помогают в этой работе федеральные программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В ФАПы и больницы наших муниципальных округов пришли еще восемь новых сотрудников.

Так, Ольга Лаврова стала врачом-физиотерапевтом в Смоленской областной клинической психиатрической больнице, Елена Прищепова – врачом-кардиологом в Рославльской ЦРБ, Светлана Духовская –

врачом общей практики в Талашкинской врачебной амбулатории, а Ольга Красилова – врачом-оториноларингологом в Ярцевской ЦРБ.

В числе новых земских фельдшеров Елена Дмитриева (заведующая ПеренскимФАПом), Татьяна Вайцман (заведующая Сыр-Липецким ФАПом), Татьяна Соболенко (фельдшер в ГедеоновскомФАПе), Диана Клокова (заведующая ПочаевскимФАПом).

Врачи и фельдшеры получат по одному миллиону и 500 тысяч рублей соответственно. Для них существуют и другие меры поддержки, такие как помощь с предоставлением служебного жилья или компенсация аренды и оплаты коммунальных услуг.

«В 2024 году нам удалось привлечь по земским программам в учреждения здравоохранения 65 сотрудников – врачей и средний медперсонал, и эту работу продолжаем. Главам муниципальных образований поручил заботиться о людях, которые приезжают в их округа жить и работать, чтобы было проще освоиться на новом месте».

Памяти земляка

В Смоленске проходят Всероссийские соревнования по самбо памяти Героя России Владимира Максакова и сотрудников Росгвардии, погибших при исполнении служебного долга. В этом году турнир объединил более 200 юных высококлас-

сных борцов из разных регионов России. Василий Анохин принял участие в торжественном открытии.

Масштабные состязания проходят в 16-й раз. 31 мая 1996 года в ходе операции по проверке паспортного режима в поселке Шали группа Максакова попала в засаду. Он принял решение вступить в бой, в ходе которого получил смертельные ранения. За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, старшему прапорщику милиции Владимиру Александровичу Максакову посмертно было присвоено звание Героя России.

После открытия турнира Губернатор подписал соглашение о сотрудничестве с президентом Всероссийской федерации самбо Сергеем Елисеевым. Сторонам предстоит совместными усилиями популяризировать данный национальный вид борьбы.

День славянской письменности и культуры





В прошлую субботу в Смоленске прошли торжества, посвященные Дню славянской письменности и культуры. Василий Анохин принял участие в праздничных мероприятиях.

Этот день особенно важен для нашей земли, отметил Губернатор. Традиция его празднования основана в современной России митрополитом Смоленским и Калининградским, ныне Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, а год начала просветительской деятельности святых Кирилла и Мефодия – 863-й – совпадает с датой первого летописного упоминания Смоленска.

«Смоленщина подарила Отечеству и миру целую плеяду выдающихся творцов –

писателей и поэтов, ученых и просветителей, которые внесли бесценный вклад в формирование национального интеллектуального наследия. Наш долг – бережно передавать его из поколения в поколение, продолжая многовековые традиции предков». Также Василий Анохин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства.

Татьяна Напреева