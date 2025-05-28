На передовой и в тылу

Большинство сафоновцев с начала проведения специальной военной операции живут обычной жизнью, но эхо войны докатилось и до нас. Больно и горько видеть парней, вернувшихся из зоны боевых действий с тяжелыми ранениями, увечьями. Никто не заменит матерям сыновей, детям-сиротам – отцов, погибших на поле брани. Вдовам придется одним растить дочерей и сыновей, рассказывая о геройски погибшем папе.

Призыв «СВОих не бросаем!», прозвучавший буквально в самом начале специальной военной операции, одним проник в сердце и заставил помогать своим бойцам, находящимся «за ленточкой», другие же наблюдают за происходящим со стороны, отсиживаясь за чужими спинами. И все же больше тех, кто поддерживает российских воинов словом и делом. Они уверены: победу куют не только на фронте, но и в тылу. И поэтому обращаются к россиянам: «Украине помогают на Западе, а мы давайте поможем своим!» Этой позиции придерживается и сплоченная команда добровольцев, созданная сафоновцем Александром Новиковым.

Помощь не словом, а делом

Волонтеры-добровольцы Игорь Прокофьев и Елена Ефимова пришли в редакцию «Сафоновской правды» с многостраничным списком наших земляков:

– Напечатайте их имена, пусть все знают, кто у нас является истинным патриотом!

Список оказался внушительным, на перечисление имен и фамилий помогающих фронту понадобился бы не один газетный номер. Да и люди, которые из месяца в месяц поддерживают СВО, делают это не ради славы, а ради скорейшей победы. Сам Александр Новиков долго отказывался от встречи с журналистами, объясняя это тем, что он – не публичный человек. В конце концов встреча состоялась, и он рассказал о том, как была налажена помощь фронту.

Началось все с того, что знакомый Александра, Иван Александрович Журунов, собрался на собственном автомобиле «Рено» отвезти посылку сыну, проходящему военную службу по контракту. Новиков предложил свою помощь. Упаковали груз в три коробки. При следующей поездке собранные посылки с трудом уместились в багажник, а потом и вовсе понадобился прицеп. Личный автомобиль Ивана Журунова, или «бричка», как его окрестили в команде Новикова, груженная в Сафонове «под крышечку», регулярно возит в 49-ю зенитно-ракетную бригаду колеса, теплые вещи, маскировочные сети, огнетушители и все то, потребность в чем испытывают бойцы на передовой.

Иван Ильюшкин, участник войны в Афганистане, вместе с женой организовали для постоянной помощи людей в деревне Шавеево, где они проживают. Его друг, сапер Яков Корнеев, тоже служивший в Афгане, вместе с дочерью всячески поддерживают воинов. Одни приносят деньги с пенсии, другие делятся собственным урожаем, домашними заготовками. Михаил Медведев выручает рыбной продукцией, финансами. Родители, жены и дети бойцов вместе с земляками ждут хороших вестей от наших ребят, в числе которых сын Ильюшкиных – боевой офицер, находящийся в одном подразделении с сыном Ивана Журунова.

В числе первых, кто оказал помощь фронту, были Владимир Кузьмич – предприниматель, руководитель кафе «Атмосфера», а также супруги Андрей и Оксана Тарасенковы. Чтобы разместить все пожертвования жителей города и района до отгрузки, понадобилось помещение. Андрей Тарасенков предоставил для этих целей бывший кабинет директора в магазине «Никита».

Чем больше людей вовлекалось в помощь фронту, тем большую площадь приходилось занимать. Как-то Андрей обратился к Александру с просьбой:

– Дочь хочет собрать посылку, помоги узнать фамилию кого-нибудь из наших ребят. Посылка от девочки была доставлена адресату. Когда боец приезжал в отпуск в Сафоново, он пригласил девочку в кафе в знак благодарности.

Побывали волонтеры и на приеме у Главы Сафоновского округа Александра Царева. Тот предложил свою помощь.

Не оставаться в стороне

Небольшой отчет по цифрам за чуть более двухлетнюю деятельность, представленный Александром Новиковым, выглядит убедительно: насчитывается уже около 40 поездок на фронт с гуманитарной помощью на фурах, за рулем которых едут Сергей Никитин из Сафонова и Никита Сечков из Рудни. В общей сложности доставлено 700 тонн гуманитарного груза, 19 автомобилей, 1500 масксетей и тысячи посылок от родных и близких.

Со временем сафоновцы присоединились к дружной команде жителей Гагаринского, Новодугинского, Темкинского, Сычевского, Вяземского районов. Позже свою помощь предложили волонтеры Руднянского, Духовщинского, Ярцевского районов.

Описание одной из партий отправленных грузов выглядит так: «Здесь всё, что было в списках от наших бойцов: огнетушители, газовая портативная плитка с тремя баллонами, сети маскировочные, газ в баллончиках, саморезы, гвозди, пленка, топоры, степлер со скобами, цепи на бензопилу и масло для бензопилы и генератора, электроды и сварочные краги, матрасы и одеяла, пледы, перчатки х/б, резиновые и рукавицы, гигиена мужская, медицина, консервы мясные и рыбные, закатки домашнего приготовления, макароны, чай, сахар, крупы, масло подсолнечное, уксус, сгущенка, конфеты, влажные салфетки и полотенца, футболки, белье, свитера, крема защитные для рук и мыло, шампуни и моющие средства, спички и зажигалки, средства от комаров, изолента, суперклей, батарейки, сигареты». Этот груз предстояло встретить нашему бойцу, у которого был день рождения. «Пусть хоть капельку позитива ему привезут с Родины», – не теряли надежды волонтеры, экономно пакуя все собранное.

В числе частей, которым периодически отгружается гуманитарная помощь, – 49-й зенитно-ракетный полк, 359-й смоленский мотострелковый полк, добровольческое подразделение «Скифы». Вместе с гагаринцами сафоновцы поддерживают госпиталь первой линии Тверского танкового полка «Волга», там с начала спецоперации воюет фельдшер из Темкина с позывным «Валькирия». В одном из отчетов сообщается: «Навестили 12 подразделений, детский дом в Железногорске, склад в Курске для пострадавших жителей, пункт временного размещения в Макеевке, медиков в Белгороде, и, конечно же, 359-й полк в Запорожье». От подполковника, командира батальона Александра Филиппенкова, сафоновцы узнают о нуждах бойцов, стараясь обеспечить прежде всего их безопасность.

– Александр, каким образом вам удается каждые два-три месяца отправить на фронт груженую фуру с необходимой техникой, вещами, лекарствами? – спрашиваю я у своего собеседника при встрече.

В ответ слышу:

– А разве может быть иначе? Люди прекрасно понимают: победа зависит от каждого из нас. Веду отчет о расходовании финансовых средств, доставке грузов. Стараюсь по мере возможности рассказать об этом на страницах в соцсетях «ВК», «Одноклассники», «Телеграм»… Открытость, честность в передаче всего поступившего к нам гарантированы. Признателен прежде всего старшему поколению, пережившему войну, участникам боевых действий за оказанную помощь. Постоянно привозят посылки для фронта семьи Дорофеевых, Кузьминых, Курзановых, Панковых, Вороновых, Зюковых, Муравьевых, Батвиновых, а также братья Талочкины, Богачевы, Кудиновы, сафоновские ребята из Питера – Виталий Понасенков, Александр Лахмоткин, Сергей Спиридоненков, и многие другие.

Когда читаешь выложенные в соцсетях посты, перед глазами встают образы тех, кто воспринял СВО всем сердцем, готов поделиться последним во имя победы: «Добрые и достойные люди пригнали автомобиль «Патриот» для последующей передачи бойцам в подразделения. Автомобиль с документами, на номерах, на ходу, совсем чуть требует доработки – и в путь! Итого четыре единицы переданной нами техники уже воюют: это ГАЗ-66, «Нива», УАЗ «Буханка», УАЗ «Патриот». УАЗ «Буханку» предоставил разведчикам Дмитрий Сорокин. УАЗ «Патриот», детекторы дронов, микроволновки – все это передано нашим земляком Сергеем Воронковым».

«Личную посылочку бойцу на свои сэкономленные средства собрал, упаковал и принес Марк Вараков. Это уже не первая посылка от Марка на фронт. Он постоянный участник сборов. Спасибо тебе, Марик, ты настоящим мужиком растешь!

Благодаря парням из армянской общины купили тепловизионный прицел, наборы инструментов, Слава России, мужики!»

«Русская община» регулярно закупает и предоставляет необходимое для подразделений, выделяет людей на погрузку. Большую помощь оказывают армянская и цыганская диаспоры. Специалисты мастерской-магазина «Технолидер» ремонтируют генераторы, бензоагрегаты, предоставляли две бензопилы, горелки газовые, масла, сварочные электроды, диски отрезные. Издешковское предприятие «Экопак» под руководством Владимира Савостеева выделяет для строительства укреплений мешки, бэги, шпагат для связки мешков.

Оперативную помощь в транспортных услугах оказывает Алексей Подольский, который ездит по району, забирает и ремонтирует бытовую технику, модернизирует ее для окопно-блиндажных условий.

Не мог не рассказать Новиков и об издешковской команде, пригоняющей для отправки на СВО по нескольку легковых машин грузов. Андрей Иванов позвонил одним из первых, предложил помощь. Жители этого села Ксения Синкевичус, Алина Антонова варят в автоклаве каши, борщи, тушенку, рассольники, маринованную свеклу. Печи-буржуйки изготавливает издешковский мастеровой Александр Ильич Ледовских. Алина Антонова, муж которой геройски погиб на СВО, за рулем «Форда» ездит с другими волонтерами в госпитали в Смоленске, Донецке, Луганске, Курске, Белгороде.

Об Ольге Зайцевой, сын которой пошел на фронт добровольцем, уже писала наша газета. Вместе с другими жителями Вадина, работниками школы она плетет маскировочные сети, шьет защитные тепловизионные костюмы типа пончо, «леший», капюшоны. Вадинцы вакуумируют супы быстрого приготовления, делают сухарики. Директор Сафоновской швейной фабрики Николай Андриянов предоставил им профессиональную швейную машинку.

Не раз наши воины в своих ответных видеообращениях благодарили за поддержку генеральных директоров Сафоновской швейной фабрики «Орел» Николая Андриянова и завода «Гидрометприбор» Олега Мерзлова, руководителей предприятий «Компитал» Виктора Щапина, «Сафоновомясопродукт» Валерия Бычкова, предпринимателей Владимира Чечитова, Александра Придорожного, Виктора Мамонтова, Николая Павлова, Дмитрия Сорокина, Геннадия Ушникова, Алексея Подольского. Не остались в стороне от поддержки бойцов на передовой руководители управляющих компаний Степан Шарамко, Сергей Бутов, Светлана Семенкова.

Недавно от Дмитрия Матвеева был получен тепловизионный прицел, от Александра Герасенкова из «Боевого братства» –финансовая поддержка. Ирина Толстых с супругом привезли на склад от организации «Планета Дружбы» две инвалидных коляски, медикаменты по списку, постельное белье, влажные салфетки, памперсы, одеяла и т.д. Провели сбор гуманитарной помощи и нарисовали открытки бойцам на фронт в детских садах № 21, 22, 23.

Директор Сафоновской районной клубной системы Нина Снытина организовала в Центральном ДК плетение маскировочных сетей. Бесценную помощь оказывают служащие и прихожане храмов города Сафоново, поселка Вадино, города Ярцево. В сельских домах культуры, а также в храмах Сафоновского благочиния находятся пункты сбора гуманитарной помощи для нужд СВО – все это передается бойцам с пожеланиями скорейшей победы и возвращения домой живыми и здоровыми.

Наша победа – это и ваша победа

Накануне 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне учреждения клубной системы Сафоновского района опубликовали в соцсетях фотографии о вручении волонтерам города и района памятных медалей и благодарностей от командования воинских частей, выполняющих задачи специальной военной операции, медалей за оказание поддержки наших бойцов, воюющих «за ленточкой». Труженицы, занятые изготовлением маскировочных сетей в Центральном дворце культуры, Центре занятости населения, в сельских домах культуры деревень Дроздово, Рыбки, Бараново, Зимницы, Прудки, Казулино, Богдановщина, Игнатково,Старое Село, Николо-Погорелое, села Издешково, в школе поселка Вадино, приложили немало стараний для защиты наших ребят от вражеских дронов.

Пока наши парни воюют, сафоновцы в тылу вносят свой вклад в победу. Одна из последних записей в соцсети проиллюстрирована фотографией и постом: «Это тепловизионный прицел с дальномером, для третьего батальона 359-го полка, на который мы «поучаствовали» финансово. Всей «команде» огромный поклон и уважение! Ещё раз убеждаюсь, что с такими людьми можно ходить в разведку»…

Татьяна ГЛЯШОВА

На СНИМКАХ: Команда подготовила груз к отправке воинам СВО

Фронту помогают люди разных возрастов

Момент передачи груза участникам спецоперации



Фото из соцсети «ВК»