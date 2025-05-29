Василий Анохин: «Вопрос благополучия семей – безусловный приоритет»﻿

В преддверии Дня защиты детей в Смоленской области напомнили о мерах поддержки семей с детьми. В регионе с особым вниманием относятся к поддержке семей с детьми, стремясь создать благоприятную среду для их развития и благополучия. Правительство региона постоянно работает над расширением спектра мер поддержки, видя в этом приоритетную задачу. По словам Губернатора Смоленской области Василия Анохина, ключевая цель этой работы – улучшение демографической ситуации в области, создание прочного фундамента для будущего региона.

«В нашем регионе более 86 тысяч семей, среди которых свыше 8400 многодетных и около 28 тысяч молодых семей. Мы реализуем комплексные меры поддержки в рамках региональных программ, направленных на социальную поддержку граждан и повышение рождаемости. В этом году на эти цели выделено почти 3 миллиарда рублей, тогда как в 2024 году было направлено 2,6 миллиарда. Вопрос благополучия семей – безусловный приоритет. Мы будем последовательно продолжать эту работу», – подчеркнул Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Обзор мер поддержки (выплаты, льготы, программы):

— Региональный материнский капитал за 3-го ребенка — 163 300 рублей; (https://socrazvitie.admin-smolensk.ru/mery-socialnoj-podderzhki/mery-socialnoj-podderzhki-semyam-s-detmi/sertifikaty/)

— Региональный материнский капитал при рождении 4-го и последующих детей — 100 000 рублей; (https://socrazvitie.admin-smolensk.ru/mery-socialnoj-podderzhki/mery-socialnoj-podderzhki-semyam-s-detmi/sertifikaty/)

— Единое пособие — от 8 514 до 19 136 рублей; (https://sfr.gov.ru/branches/smolensk/news/~2025/01/21/269562)

— «Подарок новорожденному»;

(http://publication.pravo.gov.ru/document/6700202412270022)

— Меры поддержки материнства и детства: диспансерный учет, углубленный комплекс обследований, психологическая поддержка.

— Бесплатное обеспечение детей в возрасте до 6 лет лекарственными препаратами; (https://zdrav-smolensk.ru/for-citizens/pref-med/)

— Выплата на приобретение одежды для посещения учебных занятий — 5 000 рублей; (https://socrazvitie.admin-smolensk.ru/info_for_people/semi-s-detmi/mery-socialnoj-podderzhki/shkolnaya-forma-1/)

— Бесплатное посещение государственных кружков и секций; (https://sport.admin-smolensk.ru/sportivnaya-deyatelnost/dopolnitelnoe-obrazovanie-v-sfere-fkis/)

— Компенсация 30% на оплату ЖКУ; (https://socrazvitie.admin-smolensk.ru/info_for_people/semi-s-detmi/mery-socialnoj-podderzhki/kompensaciya-rashodov-na-oplatu-zhilyh-pomeschenij-i-kommuna/)

— Бесплатный проезд для детей в общественном транспорте; (https://socrazvitie.admin-smolensk.ru/info_for_people/semi-s-detmi/mery-socialnoj-podderzhki/proezd/)

— Бесплатные горячие завтраки для школьников; (https://socrazvitie.admin-smolensk.ru/info_for_people/semi-s-detmi/mery-socialnoj-podderzhki/goryachie-zavtraki/)

— Льготная ипотека 5,8% для многодетных семей;

— 1 000 000 рублей могут получить молодые сотрудники бюджетных организаций в качестве первоначального взноса на приобретение жилья в ипотеку; (https://zdrav-smolensk.ru/for-specialists/social-support/)

— Программа «Молодая семья»; (https://socrazvitie.admin-smolensk.ru/mery-socialnoj-podderzhki/obespechenie-zhilem/molodye-semi/)

— 200 000 рублей или земельный участок для улучшения жилищных условий; (https://socrazvitie.admin-smolensk.ru/info_for_people/mnogodetnye-semi/edinovremennaya-denezhnaya-kompensacii-vzamen-predostavleniy/)

— Субсидия на покупку и установку газоиспользующего оборудования — 140 000 рублей; (https://socrazvitie.admin-smolensk.ru/info_for_people/inye-kategorii-grazhdan/subsidii-na-pokupku-i-ustanovku-gazoispolzuyuschego-oborudov/postanovleniem-pravitelstva-smolenskoj-oblasti-ot-02-04-2024/)

— Почетный знак «Материнская слава» — 30 000 рублей (https://socrazvitie.admin-smolensk.ru/mery-socialnoj-podderzhki/mery-socialnoj-podderzhki-semyam-s-detmi/pochetnye-zvaniya-i-udostovereniya/nagrazhdenie-pochetnym-znakom-smolenskoj-oblasti-materinskay/); (https://socrazvitie.admin-smolensk.ru/deiatelnost/informaciya-dlya-grazhdan/semi-s-detmi/mery-socialnoj-podderzhki/pochetnye-zvaniya-i-udostovereniya/nagrazhdenie-pochetnym-znakom-smolenskoj-oblasti-materinskay/)

— Гибкие формы занятости для родителей, имеющих малолетних детей;

— Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование для женщин. (https://zan.admin-smolensk.ru/menyu-sleva/grazhdanam/obuchenie-grazhdan-v-ramkah-nacionalnogo-proekta-kadry/)

— Пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных и детей до трех лет (http://publication.pravo.gov.ru/document/6700202505260004?index=1)