Василий Анохин в интервью федеральному телеканалу рассказал об особенностях региональной кадровой программы для участников СВО

В эфире программы «День региона» федерального телеканала ОТР Губернатор Смоленской области Василий Анохин поделился подробностями реализации региональной программы «Герои СВОего времени. Смоленск», нацеленной на подготовку управленцев из числа участников специальной военной операции. Аналог федерального проекта «Время героев» реализуется по поручению Президента России Владимира Путина.

Отбор кандидатов проходит в три этапа: анкетирование, тестирование и личное собеседование. После конкурсного отбора планируется сформировать группу из порядка 100 человек.

Кроме того, недавно Губернатор Смоленской области принял решение запустить новый трек программы для тех бойцов, кто не имеет высшего образования.

– Не все ребята у нас, которые защищают Отечество, имеют высшее образование, и мы приняли решение, что для них введем отдельное направление, в том числе, дающее возможность им получить высшее образование в наших Смоленских вузах. За каждым закрепим кураторов и наставников. Это будут руководители предприятий, представители органов власти, — пояснил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Напомним, с 26 по 31 мая идет резервный этап собеседований в рамках образовательной программы «Герои СВОего времени. Смоленск» для защитников, которые не смогли присутствовать на основных собеседованиях из-за того, что находились на фронте.