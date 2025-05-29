Губернатор Василий Анохин провел совещание с белорусскими партнерами

Этим вопросам было посвящено совещание главы региона с участием Государственного секретаря Союзного государства Сергея Юрьевича Глазьева, Главы Администрации Президента Республики Беларусь Дмитрия Николаевича Крутого, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Российской Федерации Александра Николаевича Рогожника, членов Правительства Смоленской области и руководителей органов власти Республики Беларусь.

Основные итоги совещания.

• В ближайшее время будет утвержден план создания совместного селекционно-семеноводческого центра льноводства в нашей области. Ключевые участники проекта – Смоленская государственная сельскохозяйственная академия и Институт льна в Белоруссии.

• Определены дальнейшие действия по созданию в регионе совместного с МАЗ центра по обслуживанию низкопольных перронных автобусов. На текущем этапе для размещения будущего предприятия формируется земельный участок.

• Договорились усилить сотрудничество в сфере строительства, в частности, в реализации инфраструктурных проектов на территории нашей области.

• Обсудили ход создания туристско-информационного центра Союзного государства в Смоленске для увеличения взаимного турпотока. В настоящее время разработана научно-проектная документация для обновления здания бывшего кинотеатра «Октябрь», где расположится организация.

• Еще одна тема – приобретение Смоленской областью белорусской пассажирской техники и станкостроительной продукции.

– Совещание было плодотворным, определены конкретные планы дальнейшей работы. Благодарю Сергея Юрьевича, Дмитрия Николаевича и Александра Николаевича за поддержку в укреплении сотрудничества Смоленской области с Республикой Беларусь, – подвел итог Губернатор Смоленской области Василий Анохин.