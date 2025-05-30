Встреча с историей





Пятиклассники одной из школ Сафонова побывали на информационном уроке в Центральном дворце культуры, посвященном событиям Великой Отечественной войны и памяти Героям-землякам.

Э

кскурс в историю нашей героической Родины начался со звуков георгиевского марша. Ведущая Светлана Самойлова напомнила ребятам, что 2025 год объявлен Президентом России Годом защитника

Отечества как дань уважения к ратному подвигу всех, кто сражался за Родину в разные исторические эпохи, а также нынешним героям – участникам специальной военной операции.

Школьники согласились с утверждением, что народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Мы должны помнить свою историю, чтобы не совершать ошибок.

Когда началась война? Сколько она длилась? Почему планам Гитлера не суждено было сбыться? На эти и другие вопросы пятиклассники отвечали вместе, демонстрируя логику и знание истории. Да, победоносно завершить операцию по захвату Советского Союза Гитлер планировал за 4–5 месяцев и 7 ноября 1941 года победным маршем провести свои войска по Красной площади. Он был уверен в своей победе. Однако, даже при превосходящих силах немцев, план «Барбаросса» оказался провальным. Затяжная операция превратилась в войну длиною в четыре страшных года. Весь наш народ встал на защиту Родины. Все – от мала до велика – внесли свой вклад в Великою Победу, своим трудом в тылу, героизмом на фронте не дали осуществиться коварным планам фашистов.

12 городов бывшего Советского Союза были удостоены гордого звания город-герой! Ленинград, Волгоград, Киев, Севастополь, Одесса, Москва, Керчь, Новороссийск, Минск, Тула, Мурманск, Смоленск. Одним из первых принял на себя смертоносный удар мощной гитлеровской армии немногочисленный гарнизон Брестской крепости. А также смоляне одними из первых преградили путь врагу.

Самые кровопролитные бои развернулись в районе Смоленска. Захватив город, немцы до конца июля не смогли прорвать оборону и остановились в стремительном марше на восток, потеряв 250 тысяч солдат. Это дало возможность советскому командованию выиграть время, привести в порядок войска и прикрыть подступы к Москве.

Несмотря на ожесточенное сопротивление, враг теснил наши войска. Вместе с отступающими советскими солдатами уходили и мирные жители.

7 октября 1941 года фашисты оккупировали территорию Сафоновского района. После полной оккупации Смоленщины для партизанской борьбы в тылу врага была создана широкая сеть подпольных партийных организаций. К концу декабря в Сафоновском районе действовали три партизанских отряда: Вадинский, Леоновский и Дедовский. К началу февраля

1942 года общая численность партизан превышала 900 человек.

У одного фашистского солдата, сраженного пулей смоленского партизана, было найдено письмо, которое гитлеровец так и не успел отправить своей жене. В этом письме он писал: «Все мирное население здесь выселилось со скотом и всем имуществом к партизанам в леса. Они ежедневно нападают на нас со всевозможным оружием, обстреливают нас, когда мы ездим на станцию за продуктами и почтой, закладывают мины. Часто не проходит и четверти часа без обстрела. По ночам мы лежим в окопах из страха быть захваченными врасплох. С партизанами мы не справимся, их с каждым днем становится все больше».

Долгие два года фашисты зверствовали на нашей территории. Смоленщина была оккупирована, но не покорилась.

В сражениях и битвах той кровавой вой-

ны советские воины совершили многочисленные героические подвиги. Свыше 11 тысяч советских воинов и партизан за мужество и героизм, проявленные в боях против фашистских агрессоров, были удостоены высшей правительственной награды – высокого звания Героя Советского Союза. В числе 240 героев Смоленщины 10 человек являются земляками сафоновцев. Их портреты и имена можно увидеть на Аллее Героев на главной площади Сафонова у Вечного огня. Героически сражались с врагом командир батареи гвардейского стрелкового полка Василий Иванович Акимов, командир эскад-

рильи истребительного авиационного полка Александр Дмитриевич Билюкин, командир танка Александр Михайлович Борисов, командир огневого взвода легкого артиллерийского полка Владимир Иосифович Викторенко, заместитель командира эскадрильи истребительного авиационного полка Герасим Афанасьевич Григорьев, пулеметчик стрелкового полка Александр Самуилович Демкин, командир гвардейского штурмового авиационного полка Василий Николаевич Коряков, командир эскадрильи гвардейского авиационного полка Сергей Васильевич Милашенков, командир роты стрелкового полка Иван Михайлович Самойлов, помощник командира взвода стрелкового полка Андрей Трофимович Трофимов. Ведеоролик о Героях ребята смотрели с особенным вниманием, вглядываясь в лица предков, служащих примером для последующих поколений.

Затем им предложили познакомиться с памятными местами нашего района и историей возведения памятников и братских могил.

Завершая урок, Светлана Викторовна напомнила:

– Совсем скоро, 9 мая, все мы будем отмечать день, когда закончилась самая страшная, самая кровопролитная война в истории человечества. Сегодня и впредь гордитесь и помните о боевых подвигах наших дедов и прадедов!

Ирина ДАНИЛИЦКАЯ