К службе будь готов!





Нынешняя весенняя призывная кампания стала самой масштабной за последние годы. Министерство обороны планирует призвать на срочную службу около

160 тыс. человек в возрасте от 18 до 30 лет. У нас цифры поскромнее: 112 человек по Сафоновскому и Холм-Жирковскому округу. Какие изменения ждут военнообязанных в 2025 году, кто имеет право на отсрочку и как проходит отбор в армию, нам рассказали в сафоновском военном комиссариате.

Весенний призыв традиционно начинается

1 апреля и заканчивается 15 июля во всех субъектах РФ, за исключением районов Крайнего Севера. В 2025 году предельная граница возраста призывника повысилась до 30 лет, при этом нижняя осталась прежней – 18 лет. Стоит учитывать, что призыву не подлежат граждане, которым исполнилось 27 лет до 1 января 2024 года. Срок службы по-прежнему составляет 12 месяцев, а категории годности разбиты в соответствии с состоянием здоровья молодого человека: так, А1 – полностью здоров и никогда не сталкивался с серьезными заболеваниями, Д – не годен к военной службе. По словам сотрудников военкомата, примерно одна треть из всех призывников относится к категории полостью здоровых людей – они могут рассчитывать на то, что их предпочтения по месту службы будут учтены.

Ужесточены условия прохождения медицинской комиссии и некоторые другие аспекты проведения кампании.

В случае неявки в военкомат полагается штраф, максимальная сумма которого составляет 30 тыс. рублей. Если призывника сочтут уклонистом, наказание будет серьезнее, вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. В 2025 году уклонисты не могут сдавать экзамен на получение водительских прав и продлевать срок действия водительского удостоверения. Помимо этого, временно будет недоступна регистрация автомобиля, оформление кредитов и сделок с недвижимостью.

Для юношей, чьи убеждения или вероисповедание противоречат прохождению военной службы, есть возможность альтернативной гражданской службы, срок которой составляет 21 месяц. Только вот, уточняют в военкомате, заявление об этом нужно подать заранее – за полгода до начала призывной кампании, а к нему приложить характеристику с места учебы или работы. В Сафонове есть такой молодой человек: он будет проходить альтернативную службу в смоленском реабилитационном центре «Вишенки».

В законодательстве прописаны случаи, в которых граждане могут получить освобождение или отсрочку от армии. Часто данные понятия смешиваются, однако юридически они имеют разное значение. Освобождение от армии, например, по состоянию здоровья означает, что гражданину вовсе не придется проходить военную службу по призыву. Освобождение дается один раз и навсегда. Отсрочка же дается на время, и когда она закончится, молодой человек будет призван на воинскую службу. Самой распространенной причиной данного вида освобождения является получение среднего профессионального или высшего образования.

После первичного посещения военкомата гражданин должен пройти медицинское освидетельствование, по итогам которого призывная комиссия принимает решение: направить на службу, дать освобождение от армии по состоянию здоровья или вызвать на повторную медкомиссию через полгода. Если медики направляют юношу на консультацию к узкому специалисту, то он обязан успеть выполнить предписание в двухнедельный срок. В противном случае последуют серьезные санкции. Поэтому сотрудники военкомата предупреждают призывников: не успели по каким-то уважительным причинам попасть к врачу – предоставьте информацию об этом в военкомат.

Медкомиссия в сафоновском воен-

комате работает с начала весенней призывной кампании. Сейчас – один раз в неделю с девяти часов утра. Состоит она из восьми специалистов. Осмотр проводят, помимо терапевта, окулист, невролог, оториноларинголог, стоматолог, психиатр, хирург, дерматолог. Они принимают решение о годности призывника к срочной службе в соответствии с перечнем болезней, утвержденным постановлением правительства и постоянно обновляющимся.

Как считают в военкомате, большинство сафоновских ребят, готовящихся стать солдатами-срочниками, воспринимают это изменение в жизни спокойно и с готовностью отдать свой долг Родине, испытать себя, пожить иначе и посмотреть на реальность с другой стороны.

Ирина КУРОПАТКИНА