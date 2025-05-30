От масксетей до костюмов леших





Переступаешь порог Вадинской сельской школы – и сразу понимаешь, что попал в добровольческую мастерскую. Станок для изготовления костюма лешего, как его здесь называют, установлен в вестибюле – напротив входной двери. Рядом, в учительской, – швейная машинка, тканевые заготовки. По коридору в дальнем конце рекреации – станок побольше, предназначенный для сетей. С них-то и начинали местные «плетуньи» больше двух лет назад.

Т

еперь ассортимент изготавливаемого ими расходного материала для бойцов на передовой СВО значительно расширился. И останавливаться инициативные активисты вовсе не собираются: они мечтают воплощать в жизнь все новые и новые задумки.

Главная «плетунья», взявшая на себя ответственность за организацию и деятельность мастерской, – повар детсадовской столовой Ольга Зайцева. Плечом к плечу с ней с самого начала Инна Корнеенко и Вероника Александрова, а также весь школьный коллектив – начиная с директора Татьяны Чекуолис, педагогов и работников и заканчивая детьми.

– Техника плетения постепенно менялась, сейчас мы делаем это гораздо легче и быстрее, чем раньше, – поделились секретами мастерства встретившие в вестибюле Ольга и Инна. – «Травку» (нарезанные узкими полосками лоскутки ткани) привязываем к секциям-квадратикам, а саму сетку предварительно нужно армировать, для чего используем специальную веревку. За один день мы вдвоем можем сделать один костюм лешего.

Эти накидки в виде пончо вадинские волонтеры стали изготавливать не так давно. А идею Ольга переняла у рославльчан, с которыми постоянно находится на связи.

Попробовали, получилось отлично. Два «лохматых» костюма отправили в Курскую область, один ушел на передовую. Бойцы довольны, просят еще. Среди пейзажей в коричнево-зеленых тонах леший действительно может стать незаметным для глаз противника. Именно поэтому главная фишка такого камуфляжа в том, что он делается не под размер, а под местность, на которой будет использоваться.

– В последнее время мы сотрудничаем с одним из сафоновских волонтеров, который не только отвозит гуманитарную помощь в зону СВО, но и сам активно участвует в сборе необходимых вещей. В нашей связке – Дроздово, Прудки, Зимницы, –

рассказывает Ольга. – Помогаем адресно: изготовленные и собранные вещи отправляются в 359-й полк, где много наших, сафоновских ребят. Мы с ними контактируем, иногда общаемся, спрашиваем, что нужно.

Опираясь на запросы защитников, «плетуньи» и берутся то за одно, то за другое. Чего только они ни делают: и блиндажные свечи, и спасательные одеяла, и наствольники, и спасательные браслеты. Узнав о том, что бойцы использовали одно из противодронных одеял с защитой от тепловизора для орудийных стволов, решили шить наствольники по той же схеме, только по другим размерам. Все дело в определенной фольге. И, конечно, в качественных недешевых материалах и любящих заботливых руках швей.

– Мы прошиваем с двух сторон, прикрепляем липучки, – объясняют рукодельницы, демонстрируя заготовки для будущих наствольников. – Параметры нам бойцы заказывают. 10 штук сшили размером 60 на 30 сантиметров, 16 – метр на 60. Отправили несколько одеял. Могли бы и больше, но все упирается в деньги. Материалы-то недешевые, чтобы их купить, собираем с миру по нитке. К примеру, только одна сетка размером 20 на 30 метров стоит 35 тысяч рублей…

К общему делу волонтерского отряда «От сердца к сердцу» имеют отношение многие вадинцы. Кто-то вносит лепту в продуктовую помощь, другие скидываются финансово или помогают делом. Когда только задумали организовать мастерскую и получили одобрение директора школы, станок для плетения сетей изготовил и доставил владелец местной пилорамы Антон. Потом он же безвозмездно изготовил и другие станки, в том числе под костюм лешего. Приспособление для нарезки лент смастерил парнишка из Зимниц – Александр. Сафоновская швейная фабрика одно время помогала нарезать ткань на ленты, а недавно директор Николай Андриянов подарил профессиональную швейную машинку, чему женщины очень рады. «Моя-то уже стала выходить из строя, – поясняет Ольга. – Такие объемы, да и ткань плотная!»

Ее семья, кстати, задействована пол-

ностью: безотказный муж доставляет что надо и куда надо по первому слову, дети помогают по мере возможности. А старший сын осенью прошлого года ушел на фронт добровольцем вместе с другом. С тех пор Зайцевы еще активнее включились в волонтерскую работу, не жалеют на это сил и времени. Дома у Ольги расположена не только машинка для пошива, но и приспособления для изготовления блиндажных свечей. А теперь она задумала еще и сухие супы делать!

– Посмотрела передачу по телевизору, где наши солдатики рассказывали о своем быте. Сказали: каши – хорошо, тушенка – хорошо, а супы лучше всего. Везде, где есть вода, залил кипятком – и горячий обед готов. Сказала мужу, что для этого нужна сушилка и услышала в ответ: «Так давай купим!»

Для изготовления супов быстрого приготовления необходимо все ингредиенты – мясо, крупы, овощи – немного проварить, перекрутить через мясорубку, высушить и расфасовать в вакуумные пакетики. «У нас у всех огороды, так что за продуктами дело не станет, а мясо купим!» – с энтузиазмом восклицают Ольга и Инна. Последняя, кстати, – лидер среди вадинцев по вязанию шерстяных носков. Скольких солдат они, связанные руками доброй женщины, уже согрели! Процесс вязания не прерывается даже в момент нашей встречи: пока разговаривали, один носок стал заметно выше.

– Свою пряжу всю израсходовали, используем ту, что люди приносят. Приносят нам и старые вязаные вещи, мы их распускаем и получаем материал для новых вещей.

А еще Инна побывала на Донбассе в военном госпитале: ездила туда помогать ухаживать за ранеными. Отработала там две вахты по две недели. Вот такие у нас есть женщины в русских селеньях.

Пробовали местные волонтеры изготавливать и паракордовые браслеты выживания – из очень прочной веревки. Браслет –

это компактная и удобная форма хранения паракорда, используемого в тактических, медицинских и хозяйственных целях. Боец надевает его на запястье, а в нужный момент, потянув за кончик, превращает в длинную веревку. С его помощью можно, к примеру, связать руки противнику, вытащить раненого.

На материалах для вещей, которые должны спасти, укрыть, вадинцы не экономят: слишком высокой может стать цена ошибки. Они не могут рваться, бликовать и быстро портиться. Поэтому Ольга заказывает только качественные ткани у проверенных производителей. Пусть меньше вещей они сделают вместе, зато надежных и прочных. Тем парням, которые сейчас сражаются на передовой, важно знать, что у них крепкий тыл, что дома их любят и ждут.

– Почему этим занимаюсь? – переспрашивает Ольга. – И совсем не потому, что на СВО воюет мой сын. Я начала это делать гораздо раньше. А как иначе? Там ждут!

Ирина КУРОПАТКИНА

Фото автора и Ольги Зайцевой