Пример настоящего патриотизма





В Издешковской сельской библиотеке для учащихся местной школы прошел урок мужества «Герои среди нас». Гостем библиотеки стал Виталий Ананьев, ветеран боевых действий в Чечне, человек, который пережил множество испытаний и героических моментов в своей жизни.

Службу проходил в дивизии им. Ф.Э. Дзержинского в спецназе «Витязь». Это была отдельная дивизия особого назначения (ОДОН). Участвовал в освобождении заложников в Москве в театральном центре на Дубровке «Норд-Ост» в 2002 году. Он видел все происходящее там своими глазами, сам выносил и выводил заложников, обходя трупы чеченских бандитов. За участие в этой операции, которая длилась трое суток, Виталий Сергеевич получил редкую, но очень почетную награду – медаль «За свершение невозможного».

В 2003 году боец принимал участие в контртеррористической операции на территории Чеченской республики. Во время очередного штурма он был тяжело ранен в голову. Благодаря быстрой и своевременной отправке в Москву его жизнь была спасена.

За смелые и решительные действия, связанные с риском для жизни, Виталий Сергеевич был награжден орденом Мужества. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского и гражданского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, и другие заслуги в период нахождения в зоне вооруженного противостояния наш земляк был награжден медалью «За ратную доблесть», а также знаком «Участник боевых действий в Чечне» и грамотами за инициативу, усердие и отличие. Есть у Виталия Сергеевича и краповый берет – форменный головной убор сотрудника подразделения специального назначения, который был вручен ему за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга. Этот символ доблести и чести является для него предметом исключительной гордости.

Ребята внимательно слушали рассказ ветерана, смотрели фотопрезентацию, задавали вопросы и делились своими впечатлениями. Мальчишкам было интересно узнать, какие черты характера важны для защитника Отечества, какой позывной у Виталия Сергеевича был на службе, какими видами спорта нужно заниматься, чтобы стать крепким и сильным.

На встречу с ребятами

В.С. Ананьев принес книгу «Мы – Витязи», в которой рассказывается история создания отряда специального назначения «Витязь» как спецназа войск правопорядка. В этой книге издешковцы увидели еще одного своего односельчанина.

Ребята поблагодарили Виталия Сергеевича за встречу и подарили ему открытку собственного изготовления, цветы. Все согласились с тем, что мероприятие получилось интересным, познавательным и патриотичным. Школьники должны знать своих героев, совершивших подвиги в реальных условиях. Ребята будут с уважением относиться к истории новой России, зная, что рядом с ними жили и живут самоотверженные люди, показывающие пример настоящего героизма.

По информации

из открытых источников

подготовила

Ирина ДАНИЛИЦКАЯ