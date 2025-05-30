﻿Семен Пегов: Мы нуждаемся в ветеранах и участниках СВО во власти

Ветераны и участники специальной военной операции способны вывести сферу управления на качественно новый уровень. Такое мнение выразил военный корреспондент, член Общественного совета программы «Герои СВОего времени. Смоленск» Семен Пегов.

Он подчеркнул, что идея открытия федеральной программы «Время героев» и ее регионального аналога «Герои СВОего времени. Смоленск» является очень правильной.

«Для меня большая радость, что в регионе реализуется продолжение федеральной программы «Время героев» — «Герои СВОего времени. Смоленск». Уверен, что мы нуждаемся в ветеранах и участниках СВО во власти. Эти люди понимают, что решения нужно принимать здесь и сейчас. И от этих решений зависит будущее. И в гражданской жизни такое отношение, мне кажется, способно горы свернуть», — сказал Семен Пегов.

Напомним, старт образовательной кадровой программе для участников и ветеранов СВО в Смоленской области дал губернатор Василий Анохин. Он же возглавил Общественный совет программы. Цель – подготовка высококвалифицированных управленцев из числа участников СВО.