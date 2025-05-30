﻿Уважаемые жители, информируем вас о недопустимости сокрытия случаев заболевания и/или падежа животных и захоронения биологических отходов в несанкционированных местах





В целях предупреждения распространения массовых заболеваний животных, стабилизации эпизоотической обстановки по заразным болезням животных, снижению ущерба при возникновении очагов заразных болезней животных, а также предупреждения попадания продукции животноводства от павших в результате опасных (или невыясненной этиологии) болезней животных в оборот, в том числе для изготовления пищевых продуктов, владельцы животных и производители продуктов животноводства обязаны извещать специалистов в области ветеринарии, являющимся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, обо всех случаях внезапного падежа или одновременного массового заболевания животных.

Порядок утилизации биологических отходов регламентируется Ветеринарными правилами сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденными Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 11.11.2024 № 677.

Обязанности владельцев (руководители фермерских, личных, подсобных хозяйств):

В случае гибели животного, обнаружения абортированного или мертворожденного плода, немедленно известить об этом ветеринарную службу, специалисты которой на месте, по результатам осмотра, проведения диагностических исследований, определят порядок утилизации или уничтожения биологических отходов (статья 18 закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»). Обязанность по доставке биологических отходов для переработки или уничтожения (сжигания) возлагается на владельца. Переработка умеренно опасных биологических отходов допускается в целях производства кормов и кормовых добавок для животных, удобрений, биогаза и другой продукции технического назначения. Переработка особо опасных биологических отходов не допускается. Утилизация биологических отходов должна осуществляться под наблюдением специалиста государственной ветеринарной службы, путем сжигания в печах (крематорах, инсинераторах) до образования негорючего остатка.

Меры административной ответственности, предусмотренные за нарушение требований ветеринарного законодательства по обращению с биологическими отходами:

Административная ответственность за сокрытие сведений о внезапном падеже животных и нарушение правил утилизации и уничтожения биологических отходов предусмотрена ст. 10.7 и 10.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях:

Статья 10.7. Сокрытие сведений о внезапном падеже или об одновременных массовых заболеваниях животных

1. Сокрытие от органов, осуществляющих федеральный государственный ветеринарный надзор, сведений о внезапном падеже или об одновременных массовых заболеваниях животных либо несвоевременное извещение указанных органов о внезапном падеже или об одновременных массовых заболеваниях животных, а также несвоевременное принятие либо непринятие мер по локализации этих падежа и заболеваний — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.

2. Те же действия, совершенные в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина), — влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на должностных лиц — от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.

Статья 10.8. Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства

Часть 3. Нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Не нарушайте правил утилизации биологических отходов! Не создавайте угрозу распространения опасных болезней и ненужных проблем для себя, обусловленных Вашей ответственностью, предусмотренной Законом!