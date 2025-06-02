Конкурс по благоустройству территории

Администрация муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области объявляет конкурс по благоустройству территории Сафоновского муниципального округа по следующим номинациям:

— «Лучшая школа по благоустройству»;

— «Лучшее учреждение дошкольного образования по благоустройству»;

— «Лучшее учреждение дополнительного образования по благоустройству»;

— «Лучшее учреждение культуры по благоустройству»;

— «Лучшее учреждение здравоохранения по благоустройству»;

— «Лучшее торговое предприятие по благоустройству»;

— «Лучшее предприятие по благоустройству»;

— «Лучший федеральный и государственный орган по благоустройству»;

— «Лучшая придомовая территория по благоустройству».



Для участия в конкурсе желающие в срок до 15 июня 2025 года представляют в Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области следующие документы:

— заявку произвольной формы;

— отчет (справка) о проведенной работе по благоустройству территории;

— фото, видео, газетные материалы о проведенных мероприятиях по благоустройству.

Заявки принимаются по адресу: Смоленская область, г. Сафоново, ул. Ленина, д. 3, каб. 120, тел. 4-45-34, E-mail: Safonovo-GKH@yandex.ru



Ознакомиться с постановлением Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области от 29.05.2025 № 883 «О проведении ежегодного конкурса по благоустройству территории Сафоновского муниципального округа Смоленской» можно по ссылке:

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