﻿Волонтеры Смоленска и Беларуси объединятся для очистки берегов в рамках международной экологической акции

6 июня 2025 года на набережной Днепра в Смоленске пройдет первый в этом году международный экофестиваль в рамках Всероссийской акции «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие» при участии жителей города, представителей органов власти, общественных организаций, а также амбассадора акции — актрисы и общественного деятеля Юлии Михалковой. В это же время акция по уборке берегов пройдет и в Республике Беларусь. Акция пройдет в рамках реализации Программы российско-белорусского сотрудничества в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, подписанной в ноябре 2024 года министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александром Козловым и министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Сергеем Масляком.

5 июня 2025 года в Смоленске пройдут мероприятия по линии Совместной Российско-Белорусской комиссии по охране и рациональному использованию трансграничных водных объектов, приуроченные ко Всемирному дню окружающей среды и Дню эколога в России.

«Перед пленарным заседанием с участием широкого круга экспертов обеих стран, посвященным Всемирному дню окружающей среды, состоится возложение цветов в Сквере памяти героев в честь празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне помимо гостей из Беларуси, в церемонии примут участие представители Росводресурсов, ФГБУ «Аналитический центр Минприроды России», Минприроды Смоленской области и администрации города Смоленска. Кроме того, на практическом семинаре Стороны обсудят реализацию мероприятий «Дорожной карты российско-белорусского трансграничного водного сотрудничества до 2030 года» и другие актуальные вопросы водной повестки», – отметила заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов Татьяна Бокова.

6 июня 2025 года Смоленск станет стартовой площадкой для первого международного экофестиваля федерального проекта «Вода России» в 2025 году. В текущем году добровольцы двух стран выйдут на очистку берегов в Смоленской области и в Республике Беларусь. Мероприятие в нашей стране пройдет на набережной Днепра у памятника князю Владимиру и объединит волонтеров, представителей органов власти, экологических организаций и всех неравнодушных жителей региона. В Республике Беларусь представители республиканского и регионального Министерства природных ресурсов и окружающей среды, местных органов исполнительной власти, общественных организаций вместе с российской делегацией очистят от мусора берег реки Днепр недалеко от города Орша Витебской области.

Акция будет сопровождаться насыщенной эколого-просветительской программой, направленной на формирование экопривычек и повышение культуры населения по обращению с отходами. В программе экофестиваля — совместная уборка береговой линии, экоквесты и мастер-классы по раздельному сбору мусора, консультации экспертов по вопросам экологии и устойчивого образа жизни, тематические фотозоны, конкурс на самую необычную находку и интерактивные лекции. Участников ждут памятные призы и возможность лично пообщаться с амбассадором проекта — актрисой театра и кино, общественным деятелем Юлией Михалковой, которая примет личное участие в уборке и просветительских активностях.

«Эковолонтерство — это не просто уборка территорий, а мощный инструмент экологического просвещения и воспитания ответственного отношения к природе. Участие в таких акциях, как очистка берегов Днепра, объединяет людей, формирует экологическую культуру и показывает, что каждый может внести реальный вклад в сохранение водных ресурсов. Мы поддерживаем развитие волонтерского движения и готовы предоставлять экспертные решения для его дальнейшего роста», — подчеркнулзаместитель директора Аналитического центра Минприроды России Андрей Мацуров.

Чтобы присоединиться к акции, всем желающим необходимо пройти регистрацию на сайте берегдобрыхдел.рф. Организаторы рекомендуют выбирать удобную одежду и обувь для работы на природе, а также ознакомиться с правилами техники безопасности, которые также будут озвучены перед началом мероприятия. Волонтерам на площадке проведения предоставят весь необходимый инвентарь.

Старт сезона уборок Всероссийской акции «Вода России» по всей стране был дан на пресс-конференции 27 мая в Москве в пресс-центре «Россия сегодня». На мероприятии министр природных ресурсов и экологии Смоленской области Евгений Ким отметил, что проведение международного экофестиваля в регионе — важный вклад в развитие экологического просвещения, вовлечение молодежи и формирование ответственного отношения к водным ресурсам как стратегическому национальному достоянию. А заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов Татьяна Бокова подчеркнула, что действия волонтеров по очистке берегов российских рек и других водных объектов были заявлены Россией на площадке ООН как добровольное обязательство в рамках повестки устойчивого развития до 2030 года.

Дата проведения акции: 06.06.2025

Место: г. Смоленск, набережная р. Днепр у памятника князю Владимиру

Регистрация на акцию для волонтеров: сайт берегдобрыхдел.рф

Для получения волонтерских часов: на сайте добро.рф

Программа мероприятия:

10.00-11.00 — Сбор волонтеров

10.30-11.00 — Выдача инвентаря

11.00-11.15 – Экологическая лекция

11.15-11.25 — Открытая тренировка в формате фитнес-разминки

11.25-11.45 – Официальный старт уборки

11.45-13.20 – Сбор мусора на берегу Днепра

12:30–14:00 — Экологические мастер-классы и работа VR-кинотеатра

13:30 – 14:00 — Обед для всех участников — работает полевая кухня

14:00-14:15 – Торжественное награждение волонтеров Смоленской области

14.15-14.20 – Подведение итогов акции и конкурса «Необычная находка»

Справка:

Всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» (сайт берегдобрыхдел.рф) — часть федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие». Акция проводится Министерством природных ресурсов и экологии РФ с 2014 года. На сегодняшний день «Вода России» — один из крупнейших в стране волонтерских экологических проектов, объединивший уже более 11,5 миллионов человек. География акции включает все субъекты Российской Федерации. Акция в Смоленске проводится при поддержке ФГБУ «Аналитический центр Минприроды России», Федерального агентства водных ресурсов, Министерства природных ресурсов и экологии Смоленской области, Федерального агентства по рыболовству.

Всемирный день окружающей среды был учрежден ООН 15 декабря 1972 года с целью привлечь внимание к проблемам окружающей среды и стимулировать активность по ее охране. В России в этот день отмечается День эколога — профессиональный праздник всех российских защитников природы.