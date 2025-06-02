﻿Город-спутник Смоленской АЭС принял участие в чемпионате «Школы Росатома» «Богатырские ГТО атом-игры»





Госкорпорация «Росатом» продолжает в городах своего присутствия масштабный проект, направленный на развитие талантов детей и молодежи.

Десногорск присоединился к чемпионату для дошкольников 5+ «Богатырские ГТО атом-игры», которые впервые состоялся в рамках проекта «Школа Росатома». Муниципальный этап, приуроченный ко Дню защиты детей и Году защитника Отечества, объединил малышей и их родителей в спортивных и творческих испытаниях, где они продемонстрировали силу, ловкость и командный дух.

«Мы стремимся разнообразить форматы спортивных событий, вовлекая дошкольников и их родителей, – отметила муниципальный координатор «Школы Росатома» в Десногорске Татьяна Кужаниязова. – В этом году сделали акцент на ГТО, и я уверена, что нам удалось показать: современные дети, как и богатыри прошлого, могут быть сильными, ловкими и умными, а родители – их надежной поддержкой».

В соревнованиях участвовали 8 команд из всех детских садов города. Каждая команда включала 4 ребенка и 4 взрослых. На спортивных площадках школы №2 ребята прыгали в длину с места и через вращающуюся скакалку, метали мячи в цель, бегали 30-метровую дистанцию, делали наклоны с гимнастической скамейки. Родители также проверили свою физическую подготовку, выполнив нормативы, включая бег на 60 метров, а некоторые планируют получить значки ГТО.

По мнению логопеда детского сада «Дюймовочка» Дианы Костенко, такие мероприятия необходимо проводить чаще для малышей, они учат преодолевать трудности и работать в команде.

«Мы отлично позанимались спортом и сдали нормативы, как настоящие богатыри! Больше всего мне понравилось прыгать в длину, у меня это лучше всего получается. Еще мы бросали шарики в обруч, прыгали в длину и через скакалку. Было весело», – поделилась своими впечатлениями юная Елизавета Гришина из команды «Русь».

По сумме набранных баллов на 3-м месте оказалась команда детского сада «Дюймовочка», 2-е место занял «Теремок», 1-е – «Лесная сказка». Победитель представит Десногорск на зональном дистанционном туре 4–17 июня, а 10 лучших команд со всей страны встретятся в финале в городе Трехгорном Челябинской области под девизом: «Помоги мне это сделать самому!».

Справочно:

Создание возможностей для молодежи является одним из ключевых приоритетов государства. Правительство РФ и крупные российские компании уделяют большое внимание планомерной работе по раскрытию потенциала подрастающего поколения. Предприятия и организации также уделяют большое внимание работе со школьниками и студентами, которые в скором времени могут стать их работниками, создаются специализированные образовательные программы для подготовки молодых кадров.

«Школа Росатома» – масштабный образовательный проект, направленный на развитие талантов детей и молодежи в городах присутствия Госкорпорации «Росатом».

Чемпионат «Богатырские ГТО атом-игры» сочетает спортивные испытания и образовательные события, направленные на патриотическое воспитание, развитие физической культуры и укрепление семейных ценностей, вдохновляя участников образами былинных богатырей – символов мужества и служения Родине. Инициатива проведения чемпионата принадлежит городу Трехгорному (Челябинская область).

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС — три энергоблока, электрическая мощность каждого — 1 000 МВт.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС

Фото – Виктор Давыдов