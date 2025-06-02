﻿Итоги рабочей недели Губернатора Василия Анохина



Высокое доверие Союзного государства

Смоленск во второй раз стал ключевой площадкой для подготовки решений по дальнейшей интеграции России и Республики Беларусь. Наша область вновь приняла заседание Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства. В повестке стояли вопросы повышения транспортной доступности, наращивания товарооборота, научно-технического сотрудничества, взаимодействия в сфере молодежной политики между нашими странами и большинство тем напрямую касается развития нашего региона.

«Выражаю признательность заместителю Председателя Правительства России Алексею Логвиновичу Оверчуку, Главе Администрации Президента Республики Беларусь Дмитрию Николаевичу Крутому, Государственному секретарю Союзного государства Сергею Юрьевичу Глазьеву, Чрезвычайному и Полномочному Послу Российской Федерации в Республике Беларусь Борису Вячеславовичу Грызлову, Чрезвычайному и Полномочному Послу Республики Беларусь в Российской Федерации Александру Николаевичу Рогожнику за доверие и возможность принимать Группу высокого уровня на Смоленской земле», — сказал Василий Анохин.

Отдельно на совещании с Сергеем Глазьевым, Дмитрием Крутым и Александром Рогожником, а также на рабочей встрече с Госсекретарём Союзного государства Губернатор обсудил дополнительные возможности участия Смоленской области в Союзных программах, укреплении интеграционных связей с белорусскими партнерами, продвижении наших инициатив на межгосударственном уровне и реализации совместных смоленско-белорусских проектов на территории нашего региона.

Поддержка участников специальной военной операции – государственный приоритет

Этой теме было посвящено заседание Совета при Полномочном Представителе Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игоре Щёголеве, в котором принял участие Губернатор.

Сегодня у нас в регионе действует 49 мер поддержки участников СВО и их семей, постоянно ведётся работа по введению новых. По поручению Президента России Владимира Путина реализуется образовательная программа «Герои СВОего времени. Смоленск» для подготовки управленцев из числа бойцов и ветеранов специальной военной операции.

«В основе системы поддержки – обратная связь от самих защитников Отечества и их семей, подчеркнул Василий Анохин. – Постоянно встречаюсь с ними в муниципалитетах. Большинство мер сделали бессрочными, а также распространили их действие и на семьи сотрудников федеральных структур, бойцов частных военных компаний, получивших статус ветеранов боевых действий».

При координации регионального филиала фонда «Защитники Отечества» в области организовано персональное сопровождение каждого участника СВО и семьи, в том числе и погибших воинов. В эту работу вовлечены бизнес, крупные предприятия, НКО, волонтеры, духовенство, органы региональной и муниципальной власти.

Развитие промышленности – в центре внимания

На очередном заседании регионального Правительства под председательством Губернатора Василия Анохина рассматривались вопросы развития промышленности и реализации крупных инвестпроектов. Только в обрабатывающем секторе объем инвестиций по итогам прошлого года достиг почти 19 млрд рублей. Тенденция роста продолжается и в этом году. Активно помогает предприятиям отрасли Региональный фонд развития промышленности. Его капитализация превысила исторический рубеж – 1 млрд рублей.

«Для меня важно, чтобы изменения положительно влияли на качество жизни смолян, поэтому продолжим работу по поддержке региональной промышленности», — заявил глава региона.

Это тем более имеет принципиальное значение, потому что каждый четвертый смолянин работает именно в сфере промышленности.

Памяти соратника

Депутаты Смоленской областной Думы единогласно поддержали инициативу Губернатора о награждении его первого заместителя Алмаза Салимовича Ахметшина высшей региональной наградой «За заслуги перед Смоленщиной» (посмертно).

«Это дань памяти и глубокого уважения ушедшему от нас другу и товарищу, мудрому наставнику и верному соратнику, — подчеркнул Василий Анохин. – Курируя строительный комплекс, дорожное хозяйство и коммунальную инфраструктуру, Алмаз Салимович успел многое сделать для развития региона. Он был профессионалом своего дела и человеком с большим сердцем, который умел объединять вокруг себя людей».

Расширяются горизонты сотрудничества

На встрече с начальником Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Павлом Ивановым глава региона обсудил вопросы развития транспортного комплекса в Смоленской области. В частности, речь шла о возможности увеличения количества составов в праздничные и выходные дни на популярных маршрутах Москва – Смоленск и Смоленск – Минск, что позволит эффективно реагировать на растущий спрос и улучшит качество обслуживания пассажиров. Также рассматривались вопросы модернизации объектов РЖД в нашем регионе.

Лидеры российского и белорусского бизнеса обсудили перспективы взаимодействия

Смоленская область объединила бизнес-сообщество всей страны. Впервые регион принял съезд лидеров «Опоры России», который проходил под руководством Президента Общероссийской организации Александра Калинина. Главная тема мероприятия – сотрудничество малого и среднего бизнеса России и Беларуси.

На пленарном заседании с участием Александра Калинина, замглавы Минэкономразвития России Дмитрия Вольвача, торгового представителя Российской Федерации в Республике Беларусь Юрия Золотарева, представителей банковского сектора, руководителей предприятий особо отмечался смоленский опыт деловых отношений с белорусским бизнесом и звучали предложения масштабировать наши практики в этом направлении на другие регионы страны.

Также Василий Анохин обсудил с лидером «Опоры России» вопросы продвижения инвестиционного потенциала Смоленской области и развития предпринимательства в регионе.

«Малый и средний бизнес имеет серьезный вес в нашей экономике – более 31% в валовом региональном продукте. По этому показателю мы занимаем четвертое место среди регионов в ЦФО и 14-е место в России, — сообщил Губернатор. — Сейчас в общей сложности у нас работает более 40 тысяч предпринимателей. По темпу прироста количества компаний регион уступает только Московской области в нашем федеральном округе».

Кроме этого Василий Анохин и Александр Калинин вручили награды 6 победителям регионального этапа национальной премии «Бизнес успех», которые теперь представят Смоленщину в федеральном финале.

Престижное состязание молодых медиков

Василий Анохин напутствовал участников XI Всероссийской олимпиады среди ординаторов, обучающихся по специальности «Травматология и ортопедия», которая прошла в Смоленске и была посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В числе конкурсантов – 24 команды из ведущих учебных учреждений России, в том числе из ЛНР, ДНР, а также Республики Армения.

«Очень значимо, что мероприятие проходит в нашем регионе. Забота о здоровье жителей и оказание качественной медицинской помощи – одно из ключевых направлений нашей работы, — подчеркнул Василий Анохин. — Особое внимание мы уделяем поддержке молодых медработников, которые только начинают свой путь в профессии. Для этого реализуем целый комплекс мер поддержки».

Также глава региона заметил, что участие в олимпиаде – это возможность профессионального роста, обмена опытом, знаниями и пожелал конкурсантам блестящих результатов.

Пока жива наша память, живет Россия

В деревне Рыбки Сафоновского округа открылся мемориальный комплекс воинам-афганцам. Инициаторами и вдохновителями этой колоссальной работы выступили председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов и лидер Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций Франц Клинцевич.

«Символично, что в Год защитника Отечества, объявленный нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, мы чтим память всех бойцов, которые защищали суверенитет нашей Родины. Особенно учитывая тот факт, что на Смоленщине немало воинов-афганцев, которые и сейчас находятся на передовой, выполняя задачи специальной военной операции», — сказал Василий Анохин.

Мемориал представляет собой комплекс, включающий храм в честь Вознесения Господня с уникальными фресками, часть из которых посвящена войне в Афганистане. Также здесь монументальная скульптурная группа и пантеон, где на мраморе в алфавитном порядке высечены 14900 фамилий погибших солдат и офицеров из всех бывших республик Советского Союза.

«Поезд Победы» в городе-герое Смоленске

В шестой раз в Смоленске совершил остановку «Поезд Победы» – первая в мире интерактивная передвижная экспозиция, где благодаря современным технологиям можно погрузиться в атмосферу военных лет: прикоснуться к героическим и трагическим страницам Великой Отечественной войны, увидеть своими глазами реконструкции ее ключевых эпизодов.

«История жива лишь тогда, когда мы бережно храним память о ней. Именно такие проекты помогают молодому поколению осознать величие подвига наших предков, прочувствовать глубину тех событий», — поделился впечатлениями Василий Анохин после посещения экспозиции. – Благодарю организаторов инициативы за вклад в сохранение исторической памяти. Ждём вас вновь на героической Смоленской земле!».

Татьяна Напреева