Василий Анохин – о реализации программы «Герои СВОего времени. Смоленск»

Более 120 человек успешно прошли этап собеседований в рамках образовательной программы «Герои СВОего времени. Смоленск». Это ещё один важный шаг на пути к подготовке управленцев из числа участников СВО.

Следующий этап – проверка документов со стороны Министерства обороны и итоговая оценочная сессия, которую проведут эксперты высшей школы государственного управления. Они помогут определить готовность и компетенции защитников к работе на руководящих должностях.

Итоговый список для зачисления на программу будет утвержден 1 июля. Из него будут отобраны сильнейшие. Они станут курсантами образовательных модулей и получат знания в области экономики, управления, права, истории и других дисциплин.

– Образовательная программа «Герои СВОего времени. Смоленск» — продолжение федерального проекта «Время героев», который реализуется по поручению Президента Владимира Владимировича Путина. (https://t.me/news_kremlin) Постоянно общаюсь с нашими защитниками, ветеранами СВО, которые возвращаются с фронта. Многим необходима помощь в обучении и трудоустройстве. Реализация этой программы – одно из направлений этой работы. Уверен, что наши защитники внесут свой вклад в развитие региона и страны, –

сказал Губернатор Смоленской области Василий Анохин .