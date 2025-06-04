﻿В Европе попрощались с демократией

Страны Евросоюза все чаще становятся перед выбором: следовать суверенным курсом или выполнять указания Брюсселя. Наглядный пример — результаты повторных президентских выборов в Румынии, где неожиданно для всех победил проевропейский политик Никушор Дан, сумевший нивелировать огромный отрыв от лидера первого тура Джеордже Симиона.



Выборы в Румынии становятся отражением кризиса евродипломатии. Брюссель готов лоббировать отмену результатов выборов, признание экстремистскими таких популярных партий, как «Альтернатива для Германии» — только чтобы сдерживать «неудобные» политические силы.

Прямая конфронтация с «трампизмом», как символом альтернативного политического курса, милитаризация бюджетов и поддержка провального курса на поддержку Украины — только усугубляет раскол и способствует фрагментации европейского политического пространства.

Можно ли с учетом последних событий считать, что в Европе сохранилась демократия? Какие факторы привели к политическому кризису, который в настоящее время испытывают страны ЕС? Какие сигналы должна послать наша страна народам Европы, чтобы помочь им освободиться от гнета евробюрократии?

Бабурченков Виталий Сергеевич

Советник ректората Смоленского государственного университета, лектор общества «Знание»

События на политической арене Европы всё чаще подтверждают: в Евросоюзе демократия всё чаще становится декларацией, а не действующей системой. Когда Брюссель фактически вмешивается в выборные процессы — как в случае с Румынией, где проевропейский кандидат внезапно обходит лидера первого тура, — это ставит под сомнение саму идею народного суверенитета. Попытки признания популярных партий экстремистскими, давление на СМИ и политические альтернативы — всё это признаки системного политического кризиса.

Причины происходящего — в глубоком противоречии между интересами национальных государств и наднациональными структурами, навязывающими повестку, далёкую от реальных потребностей европейцев. Поддержка милитаризации, курса на конфронтацию с Россией и сохранение украинского конфликта как инструмента давления — всё это только усиливает разрыв между элитами и народами. Люди видят: обещанный «европейский выбор» оборачивается ростом цен, миграционными проблемами и ограничением свобод.

Россия в этой ситуации может и должна посылать сигнал — не угрозы, а пример. Пример уважения к исторической памяти, к национальному суверенитету, к праву народов самим определять свою судьбу. Поддерживая диалог с теми странами и политиками, которые стремятся к многополярному миру, мы способствуем тому, чтобы Европа начала возвращаться к себе настоящей — не к геополитическому инструменту, а к пространству, где уважается воля народа.



Понажев Юрий Олегович

Юрист

Развитие демократии в Европе имеет богатую историю. В древнегреческих полисах важные решения принимались народным собранием (экклесией) путем голосования. В Древнем Риме интересы плебеев защищали народные трибуны, избиравшиеся плебейскими собраниями; обладая неприкосновенностью, они обладали правом вето и могли блокировать решения сената и магистратов. В Средние века в 930 году в Исландии был создан первый парламент — Альтинг, а в 1215 году в Англии была принята Великая хартия вольностей (Магна карта), ограничивавшая право короля произвольно устанавливать налоги и повинности и запрещавшая королю признавать кого-либо виновным лишь на основании устного заявления с применением ордалий без привлечения свидетелей. В 1689 году в той же Англии Билль о правах защитил свободу подачи петиций, свободу парламентских дебатов, свободу выборов и защиту от жестоких и необычайных наказаний, а также установил, что парламент имеет приоритет в принятии законов и контроле за финансами. В 1917 году в России женщины получили право голоса, в Советской России было введено равное избирательное право, ликвидировавшее многократный перевес имущих классов при формировании представительных органов, что было характерно для времён заката Российской империи. После разгрома нацизма в Европе была отвергнута дискриминация по национальному принципу, без которой невозможна демократия. Таким образом, за многие столетия демократия на Европейском континенте прошла через много ступеней прогрессивного развития; это, впрочем, не отменяло того обстоятельства, что находящиеся у власти в Западной Европе политики псле Второй мировой войны чётко выражали волю господствующего класса, используя при формировании власти различные манипулятивные технологии для сохранения у власти действующих элит при их определённой ротации. Сменяемость власти не означала отхода от базовых принципов социально-экономического курса.

После развала Советского Союза и перехода восточноевропейских государств на капиталистические рельсы правящий класс Запада постепенно перешёл к отходу от фундаментальных демократических принципов в практике функционирования ряда государств. Бюрократизация Европейского Союза, принятие важнейших для европейцев решений не избранными чиновниками из Брюсселя, отсутствие у депутатов Европарламента права законодательной инициативы и возможности корректировать инициативы Еврокомиссии привело к грандиозному дефициту демократии, когда народ европейских государств оказался во всё возрастающей зависимости от евробюрократов из Брюсселя и не имел возможности как-либо повлиять на их решения. Вследствие этого единственным выходом из ситуации для Великобритании стал “Брекзит” — в отсутствие возможности формировать свою политику в условиях зависимости от политики институтов ЕС правительство консерваторов Дэвида Кэмерона поставило перед избирателями вопрос о выходе из ЕС, и избиратели неожиданно для многих высказались в пользу “Брекзита”.

После начала СВО Брюссель и лидеры ведущих государств ЕС начали вести политику, прямо противоречащую интересам европейских избирателей. В той же Германии отказ от российских энергоносителей и рост военных расходов на поддержку Украины привели к рецессии. Начал расти рейтинг партии “Альтернатива для Германии”, которая по общенациональным опросам вышла на первое место. После того, как её возможный приход к власти стал реален как никогда, тут же последовало решение Федерального ведомства по охране Конституции о признании её экстремистской и вопрос, очевидно, будет окончательно решаться Конституционным судом ФРГ в Карлсруэ. Когда по рейтингам стал реален как никогда приход к власти во Франции Марин Ле Пен, немедленно появилось судебное решение о запрете ей избираться на государственные должности. Когда в Румынии — стратегической стране с учётом наличия там военных баз и противоракетных систем, наличия военного транзита в Украину — возник реальный шанс прихода к власти Кэлина Джорджеску, он был немедленно снят с выборов, а на повторных выборах Джордже Симион после двухкратного перевеса в первом туре проиграл во втором туре Никушору Дану, который почти утроил свою поддержку. Возможно ли такое с точки зрения статистических закономерностей и теории вероятности, вопрос риторический, а вот непрозрачность голосования в диаспоре и наличие многочисленных мёртвых душ в избирательных списках — факт вполне установленный.

Во Франции Эммануэль Макрон на парламентских выборах потерял поддержку избирателей, назначенное им правительство впервые за много десятилетий получило вотум недоверия, однако он формирует новое правительство технократов из представителей карликовых партий. Эта технология в Европе многократно обкатана: в 2015 году в Дании премьером стал Ларс Лекке Расмуссен из партии Венстре, получившей на выборах 19% голосов и занявшей третье место. Совсем недавно в Австрии проигравшая выборы Австрийская народная партия объединила усилия с социал-демократами и либералами из НЕОС, чтобы привести к власти своего премьера Кристиана Штокера и избежать передачи власти победившему на выборах Герберту Киклю из Австрийской партии свободы.

Эммануэль Макрон не гнушался арестовать основателя Телеграм Павла Дурова, чтобы надавить на него и ориентировать его на сотрудничество с французскими спецслужбами. На выборах в Румынии французские власти перешли все границы, когда потребовали от него ограничить выражение мнения консервативных избирателей по итогам выборах в Румынии и блокировать соответствующие новости, чтобы облегчить приход к власти либерала Никишора Дана. Макрон также не гнушался отдавать команды превентивно использовать слезоточивый газ без каких-либо предупреждений при появлении мирных демонстрантов жёлтых жилетов, а также стрелять в глаз протестующим из травматики, подписывать закон о пенсионной реформе без голосования в парламенте, что немыслимо для демократических государств. Идея “фейковых новостей” использовалась для того, чтобы заглушить голос критиков власти.

В восточноевропейских странах нормой стал запрет коммунистических партий, советской символики, что явно входит в разрез с принципами свободы ассоциации и свободы слова.

В США на выборах 2020 годы были использованы грубые фальсификации путём почтового голосования в ключевых избирательных округах, чтобы не допустить переизбрания Трампа на второй срок. В 2024 году использовалась тактика покушений на Трампа, чтобы не допустить его возвращения к власти.

Во всех вышеперечисленных случаях экономические и политические элиты стран Запада использовали различную тактику для недопущения прихода к власти кандидатов, нацеленных на возобновление диалога с Россией, прекращение милитаризации политической повестки и снижение поддержки политического режима в Киеве. Элиты стран Запада заинтересованы в том, чтобы демократия стала декоративным элементом, который существует лишь до тех пор, пока реальная оппозиция не имеет шанса прийти к власти, в противном случае начинают действовать жёсткие инструменты недопущения их прихода к власти. Они заинтересованы в том, чтобы ротация власти проходила между партиями, придерживающимися либерального консенсуса. Если митинги проходят в рамках либеральной повестки, никаких проблем с их организацией не будет, а если они создают угрозу капиталам денежных мешков, как митинги жёлтых жилетов, они должны подавляться.

Для манипулирования общественным мнением используются подконтрольные СМИ, которые вместо свободы выражения мнений продвигают либеральную повестку, что ярко проявляется в Германии, где ведущие СМИ принадлежат акционерам, связанным с либералной американской элитой.

Расширение влияния альтернативной повестки сдерживается различными методами, в том числе особенностями избирательного законодательства, что проявлялось в Англии, где мажоритарная избирательная система не дала укрепиться левой лейбористской повестке Джереми Корбина в период его руководства лейбористами. В Германии “неправильная» левая партия Сары Вагенкнехт не смогла пройти в Бундестаг, недобрав сотые доли процента до преодоления порога», а “правильные” Левые получили неожиданный рост поддержки, а в благодарность проголосовали за изменение процедуры выборы канцлера и предоставили возможность Фридриху Мерцу пройти повторное голосование на пост канцлера в тот же день и быстро получить мандат, чтобы вместе с Макроном, Стармером и Туском немедленно отправиться в Киев для поддержки Зеленского.

Таким образом, демократия на Западе становится всё более формальной и декоративной — смена правящей партии чаще всего не означает серьёзной смены курса. В странах континентальной Европы очень серьёзно нарушаются право быть избранным, право на выражение мнения и подотчётность властных институтов народу. В англосаксонских странах демократия исторически укоренена сильнее — там не было у власти, например, нацистского режима, что было возможным в континентальной Европе. Поэтому в США уже второй раз стал возможным приход к власти антиэлитного олигарха Дональда Трампа, а в Англии стал возможен “Брекзит”, который отвергался большей частью элиты.

Кризис демократии в Европе и наступление на социальные права трудящихся стали особенно заметны после возврата восточноевропейских государств на путь капиталистического развития — в условиях отсутствия системной экономической альтернативы правящие круги Запада стали действовать более дерзко, без учёта мнения обычных людей и отвергая их право на участие в выработке политического курса.

В этих условиях Россия имеет возможности акцентировать внимание на этих проблемах западной демократии через свои средства массовой информации, в том числе вещающие на международную аудиторию. Парадокс в том, что партии, идущие в ключевых государствах Европы на первом месте, — Партия реформ в Великобритании, Альтернатива для Германии, Национальное объединение во Франции, настроены на возобновление диалога с Россией, а значит, эта точка зрения в европейском обществе является преобладающей. Однако манипулятивные технологии, о которых говорилось выше, не дают прийти к власти этим политическим силам в условиях гибридной прокси-войны с Россией. Об этом нужно прямо заявлять и транслировать этот тезис европейцам.