﻿В Смоленске прошла встреча с государственным секретарем Союзного государства

Государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев встретился с губернатором Смоленской области Василием Анохиным, чтобы обсудить сотрудничество региона с Республикой Беларусь.

Как отметил Василий Анохин, одно из приоритетных направлений — усиление экономического взаимодействия. Сейчас на Смоленщине работают более пяти тысяч совместных предприятий. Правительством области была поставлена задачу по наращиванию торгового оборота.

«Так, в минувшем I квартале смоленские компании почти на 20% увеличили экспорт продукции на рынок братского государства в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Закупаем у белорусских компаний автобусы, коммунальную технику, укрепляем сотрудничество в сфере агропромышленного комплекса, особенно в льноводстве», — отметил губернатор.

Кроме того, благодаря встрече Василия Анохина с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко стартовала работа по нескольким совместным проектам: создание предприятия по обслуживанию и выпуску низкопольных перронных автобусов МАЗ, селекционно-семеноводческого центра, производства сельскохозяйственной техники и другие.

Василий Анохин подчеркнул, что в регионе проводится активная работа по укреплению сотрудничества в социально-гуманитарной сфере. В процессе — создание туристско-информационного центра Союзного государства в Смоленске, который будет продвигать путешествия в регионы России и Беларуси.

«Смоленская область готова быть локомотивом дальнейшей интеграции России и Белоруссии, стать основной площадкой для проведения всех ключевых мероприятий в рамках Союзного государства», — заявил глава региона

Бабурченков Виталий Сергеевич

Советник ректората Смоленского государственного университета, лектор общества «Знание»

Визит государственного секретаря Союзного государства Сергея Глазьева в Смоленск подтвердил: регион занимает особое место в системе российско-белорусского сотрудничества. Смоленская область — это не просто приграничная территория, а ключевой узел экономической и гуманитарной интеграции двух братских государств. Как отметил губернатор Василий Анохин, область демонстрирует устойчивый рост экспортных поставок, развивает совместные предприятия и запускает новые проекты, включая производство техники, семеноводство и сервисное обслуживание белорусского транспорта.

Особую значимость приобретает и гуманитарное направление. Создание в Смоленске туристско-информационного центра Союзного государства станет шагом к укреплению культурных связей, популяризации внутреннего туризма и формированию общего исторического пространства. Это особенно актуально на фоне внешнего давления, когда Союзное государство становится примером устойчивой и равноправной интеграции.

Заявление Василия Анохина о готовности Смоленской области стать локомотивом интеграции — не фигура речи, а отражение реальной работы, уже дающей результаты. Смоленщина показывает, как регион может стать площадкой, где соединяются интересы, ресурсы и перспективы России и Беларуси.

Ульяненкова Елена Александровна

Председатель правления Смоленского областного отделения Международного общественного фонда «Российский Фонд мира»

Визит Сергея Глазьева в Смоленск и его встреча с губернатором Василием Анохиным подтверждают стратегическую роль региона в Союзном государстве. Смоленская область демонстрирует впечатляющий рост экономического взаимодействия с Беларусью, увеличив экспорт почти на 20%. Важным шагом является запуск совместных проектов, таких как производство автобусов МАЗ и развитие агропромышленного комплекса. Активно укрепляется и социально-гуманитарное сотрудничество, включая создание туристско-информационного центра. Заявление губернатора о готовности Смоленска стать «локомотивом интеграции» отражает стремление региона быть ключевой площадкой для развития Союзного государства.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

17 апреля 2025 года Сергей Глазьев был назначен государственным секретарем Союзного государства России и Беларуси. Это кадровое решение должно стать мощным импульсом для наращивания темпов союзной интеграции. Как отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с Сергеем Глазьевым при его назначении на должность, Глазьев — “экономист от Бога” и подчеркнул, что решение о назначении Глазьева руководителем и мотором союзной интеграции в плане руководства всем аппаратом Союзного государства связано, прежде всего, с тем, что движение к теснейшему союзу между Белоруссией и Россией должно основываться прежде всего на экономике. Лукашенко отметил, что президент России Владимир Путин о Глазьеве “хорошего мнения”, но в Беларуси и особенно в России есть и те, кто думает иначе. Но и в России некоторые давние идеи Сергея Глазьева, в частности, идеи дедолларизации, прогрессивного налогообложения, масштабных инфраструктурных проектов, в последние годы начали активно реализовываться.

Назначение Сергея Глазьева на должность госсекретаря Союзного государства — очень удачное решение. Беларусь в развитии своей экономики большой акцент делает на развитие государственного сектора, на плановую модель хозяйствования, на мощную государственную поддержку промышленности и сельского хозяйства, при этом отторгает олигархическую модель хозяйствования, а эти идеи очень близки Глазьеву, что ярко проявлялось, в том числе, в ходе его участия в избирательных кампаниях по выборам в Государственную Думу и на выборах Президента в 2004 году. Глазьев имеет очень большой опыт работы в сфере евразийской интеграции, он по сути является одним из архитекторов модели таможенного союза, переросшего затем в полноценный Евразийский экономический союз. Именно под руководством Глазьева в период его работы ответственным секретарём Комиссии Таможенного союза был осуществлён перенос таможенного контроля с российско-белорусской и российско-казахстанской границ на внешнюю границу Таможенного союза, что позволило перейти к созданию Единого экономического пространства. Курирование Глазьевым вопросов евразийской интеграции в период его работы советником президента, его опыт работы в должности министра внешнеэкономических связей, позволивший существенно расширить внешнюю торговлю России в непростой период его развития, а также академические заслуги Глазьева как учёного-экономиста позволют предположить, что в период его работы госсекретарём Союзного государства союзная интеграция России и Беларуси перейдёт на более прочную, экономически обоснованную основу. Сам Глазьев в ходе встречи с Александром Лукашенко пообещал, что “всё будет сделано по последнему слову экономической науки”.

За месяц работы Глазьевым на должности госсекретаря Союзного государства анонсированы некоторые важные проекты в рамках союзной интеграции, в частности, по развитию микроэлектроники, по разработке модели финансирования высокоскоростной железной дороги Москва-Минск. В ходе заседания Группы Высокого уровня Совета министров Союзного государства, состоявшегося в Смоленске, обсуждались вопросы: наращивания товарооборота, промкооперации, скоординированной технологической политики, научного сотрудничества, статуса товара Союзного государства, внедрения электронной цифровой подписи, строительства железнодорожной ВСМ, взаимодействия в сфере молодежной политики. По словам главы Администрации Президента Беларуси Дмитрия Крутого,в активной фазе находится работа над проектом экономической модели Союзного государства, а в ближайшем времени будет сформирован новый перечень инновационных импортозамещающих проектов. Сам Сергей Глазьев отметил, что обсуждался вопрос “субсидирования межрегиональных перевозок — не только приграничных. Речь о приграничных поездках и сообщении между регионами. У нас будет дальше развиваться сеть межрегиональных сообщений”.

Все вышеперечисленные особенно актуальны для Смоленской области как приграничного региона, имеющего наиболее прочные торгово-экономические и культурные связи с Республикой Беларусь. Прохождение через Смоленск высокоскоростной железной дороги Москва — Минск повысит мобильность транспортных перевозок, создаст больше возможностей для удобных и быстрых поездок смолян в Беларусь по личным, рабочим, деловым вопросам, с целью туризма. Дальнейшее развитие трансграничного пригородного сообщения (которое стало восстанавливаться после пандемии через опосредованное пригородное железнодорожное сообщение Смоленска с Оршей и Витебском) сделает поездки смолян в соседнее государство ещё удобнее и моет стать моделью для других приграничных регионов. Взаимное признание электронной цифровой подписи создаст больше возможностей для предпринимателей по участию в госзакупках в другом государстве — участнике Союзного государства. С приходом Сергея Глазьева на должность госсекретаря должны активнее реализовываться и проекты промышленной кооперации с участием Беларуси и Смоленской области, о которых заявлялось ранее — создание предприятия по выпуску низкопольных перронных автобусов МАЗ, селекционно-семеноводческого центра, производства сельскохозяйственной техники — эти проекты помогут развить промышленный потенциал Смоленщины, а создание туристско-информационного центра Союзного государства в Смоленске стимулирует туристические обмены россиян и беларусов, и очень важно, что именно Смоленск станет площадкой для активизации взаимодействия в сфере туризма.