﻿Принцип служения лежит в основе кадровой политики России

ПВ России наблюдается устойчивый тренд на обновление управленческой элиты. Последовательная кадровая политика, проводимая Президентом, позволяет привлекать к управлению государством талантливых и амбициозных специалистов, готовых к принятию ответственности за будущее страны.

Ключевую роль в формировании нового поколения управленцев играют проекты, направленные на выявление и поддержку перспективных кадров. Инициативы, такие как «Время Героев», «Конкурс социальных архитекторов» и «Лидеры России. Политика», становятся отправной точкой для талантливых политиков и общественных деятелей, стремящихся к реализации масштабных проектов.

В эти дни исполняется год с момента старта президентской кадровой программы «Время героев». Ее цель — подготовка руководителей из числа участников специальной военной операции. Актуальность этого процесса отражает национальную идентичность, поскольку в числе традиционных российских ценностей особое место занимает ценность служения Отечеству и ответственности за его судьбу.

Служение напрямую связано с воинской службой, защитой Отечества. Но служение – это не только воинский долг. Созидательный труд каждого на своем рабочем месте во благо всех, общества, страны, народа является служением. Именно об этом говорил президент Владимир Путин на церемонии вручения Всероссийской премии «Служение»: «Все мы действуем ради общей цели: счастья и благополучия родной страны, будущего наших детей. В этом и есть смысл служения Родине согражданами, когда наивысшей ценностью выступает общее благо, сопричастность к судьбе Отечества и готовность сплотиться в моменты исторических вызовов».

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Служение Родине предполагает, с одной стороны, возможность для каждого принести пользу своей Родине, а с другой стороны — возможность для каждого в полной мере раскрыть свой потенциал. В этой связи очень важно существование на национальном уровне социальных кадровых лифтов, которые помогут людям получить возможность раскрыть свои способности, таланты, внести свой вклад в развитие страны. Меритократия предполагает, что государство будет наиболее эффективным и будет работать в интересах людей, если его функции будут реализовываться талантливыми, компетентными, образованными людьми, а не теми, кто имеет лишь нужные деньги, связи и влияние.

В России предстоит ещё очень много работы по совершенствованию этих принципов. Конкурсный отбор на государственной службе порой становится лишь формальностью с предопределённым результатом, не отвечающим объективным принципам отбора, а национальные кадровые проекты страдают от механистичности отбора, формализма, невозможности учесть индивидуальные навыки и способности кандидатов, которые могут быть успешно применены на благо страны. По сути, отбор в рамках конкурсов чем-то напоминает ЕГЭ в первые годы его появления и превращается в “угадайку”, когда кандидат должен угадать рекомендованную модель поведения, заложенную автором заданий, которая на самом деле может вовсе не являться оптимальной в различных обстоятельствах и отражает по сути, индивидуальные предпочтения автора заданий.

В лучшую сторону здесь отличаются кадровая программа “Время героев” для участников специальной военной операции, а также соответствующие региональные проекты, которые предполагают индивидуальное сопровождение участников проекта, а также возможности для обучения и получения дополнительного профессионального образования, прохождения стажировок в профильных структурах власти, для тех или иных кандидатов с учётом их индивидуального опыта. Опыт участников СВО пойдёт на пользу стране, поскольку они на практике доказали их верность Отечеству, преданность долгу, приобрели серьёзный жизненный опыт. Важно найти применение их навыкам в мирной жизни; многие из участников СВО смогут добиться успеха в предпринимательстве, на руководящей работе, но для этого государство должно оказать им содействие и показать им реальные перспективы и создать мотивацию (в том числе финансовую) для раскрытия своих способностей на новой работе.

В Смоленской области есть большой потенциал для создания новых социально значимых проектов. Думаю, что новые проекты в сфере экологии, направленные на заботу о сохранении леса, о качестве воды и воздуха, о безотходном производстве, об экологически безопасной утилизации и переработке, о развитии новой зелёной энергетики, а также о популяризации идеи охраны природы, флоры и фауны, могут найти широкую поддержку у смолян и вовлекут в свою реализацию многих энтузиастов в сфере защиты природы.

Бабурченков Виталий Сергеевич

Советник ректората Смоленского государственного университета, лектор общества «Знание»

Служение Родине — это не только воинский долг, но и каждодневный труд во имя общего блага, будь то в армии, на производстве, в системе образования или на государственной службе. Это понимание ответственности перед страной, стремление к созиданию и участие в судьбе Отечества. Как подчеркнул Президент Владимир Путин, смысл служения — в готовности действовать ради будущего, ради счастья наших детей, в стремлении объединиться в моменты исторических вызовов.

Именно на таких принципах сегодня строится обновление управленческой элиты России. Федеральные программы «Время героев», «Лидеры России. Политика», «Конкурс социальных архитекторов» открывают реальные кадровые лифты для тех, кто хочет и умеет работать на результат. Особое значение имеет программа «Время героев», направленная на включение в систему управления участников специальной военной операции. В Смоленской области на её основе реализуется региональная инициатива «Герои СВОего времени. Смоленск», цель которой — поддержка тех, кто готов применить боевой опыт и лидерские качества в мирной жизни.

Энергия и мотивация защитников Отечества способны стать опорой для социального развития регионов. Такие люди могут стать наставниками для молодежи, инициаторами патриотических и волонтерских проектов, участниками реформ в образовании и здравоохранении. Для Смоленской области это шанс не просто восполнить кадровый дефицит, но и создать мощное сообщество лидеров, готовых служить Родине с честью — на всех уровнях.