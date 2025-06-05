Мы вместе

Пятый сезон Премии предусматривает четыре категории в рамках национального трека: «Личность», «НКО и проекты», «Компании» и «Территория» и 12 номинаций. В числе новых номинаций в 2025 году – «Устойчивое будущее» за вклад в охрану природы и сбережение окружающей среды, а также «Поколение добра» для поддержки социальных проектов, реализуемых юными добровольцами от 14 до 17 лет. Нововведением этого года также стало введение спецноминации «Вместе сильнее», которая будет присуждаться за реализацию совместных социальных проектов между государством, НКО, бизнесом и СМИ.

Международный трек Премии в этом году посвящён социальному партнёрству в целях глобального развития. Его участниками выступят иностранные юридические и физические лица.