Не шутите с огнем

Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479, предусмотрен порядок и ограничения, связанные с использованием открытого огня.

Использование открытого огня должно осуществляться в специально оборудованных местах при выполнении некоторых требований.

Место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более одного метра в диаметре; или площадки с прочно установленной на ней металлической емкостью (например, бочкой, баком, мангалом); или емкостью, выполненной из иных негорючих материалов, исключающих возможность распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, объемом не более 1 куб. метра.

Место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 100 метров от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев. При использовании открытого огня для сжигания сухой травы, веток, листвы и другой горючей растительности на индивидуальных земельных участках населенных пунктов, а также на садовых или огородных земельных участках место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 15 метров до зданий, сооружений и иных построек.

Территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра.

Лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны.

При использовании открытого огня для сжигания сухой травы, веток, листвы и другой горючей растительности в металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение горючих материалов за пределы очага горения, минимально допустимые расстояния могут быть уменьшены вдвое. При этом устройство противопожарной минерализованной полосы не требуется.

При использовании открытого огня и разведении костров для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях (например, мангалах, жаровнях) на земельных участках населенных пунктов, а также на садовых или огородных земельных участках противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек допускается уменьшать до пяти метров, а зону очистки вокруг емкости от горючих материалов – до двух метров.

Нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, –

от сорока до шестидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот до четырехсот тысяч рублей.

Пожар легче предупредить, чем потушить!

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Сафоновского и Холм-Жирковского районов