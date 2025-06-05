﻿Смоленская АЭС подтвердила соответствие системы экологического менеджмента требованиям международного и национального стандартов





Независимый экспертный взгляд помогает получить объективную оценку и выявить направления для дальнейшего совершенствования.

На Смоленской АЭС успешно завершился инспекционный аудит системы экологического менеджмента (СЭМ). Независимые эксперты Ассоциации по сертификации «Русский регистр» подтвердили соответствие действующей системы требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 и национального ГОСТ Р ИСО 14001-2016.

«Независимый экспертный взгляд со стороны на результативность системы экологического менеджмента очень важен и полезен. Он помогает получить объективную оценку и выявить направления для улучшений, что, в свою очередь, будет способствовать развитию нашей атомной станции и в целом Концерна «Росэнергоатом», так как СЭМ – часть интегрированной системы управления, действующей на всех АЭС», — подчеркнул заместитель главного инженера Смоленской АЭС по радиационной защите Игорь Краснов.

Надзорный аудит длился три дня и включал проверку документации, соблюдение требований законодательства, инспекции основных подразделений, наблюдения на работой персонала, беседы с руководством на предмет проявления лидерских качества, с сотрудниками – о понимании роли в реализации принципов политики в области промышленной безопасности и экологии. По результатам проверки СЭМ признана успешно функционирующей и развивающейся.

«Экологическая безопасность Смоленской АЭС на высоком уровне. Получены необходимые свидетельства, подтверждающие соответствие деятельности требованиям стандартов. Буду рекомендовать центральному офису продлить действие сертификата», – отметил руководитель аудита Геннадий Гуц.

В рамках аудита собраны положительные практики. К примеру, введено в эксплуатацию современное оборудование для мониторинга окружающей среды, визуализация позволяет в режиме реального времени наблюдать за параметрами работы технологического оборудования и при необходимости оперативно реагировать. При реконструкции моста через реку Сельчанка установлена комплексная система очистки ливневых вод, что предотвратит загрязнение и заиливание водоема. В планах – модернизация рыбозаградительных сооружений на береговых насосных станциях: замена механических устройств на устройства с электродами, что положительно скажется на сохранении биологического разнообразия.

Кроме того, Смоленская АЭС демонстрирует пример разумного потребления природных ресурсов, организовав систему селективного накопления промышленных отходов. Часть из них: макулатура, пластик, металлолом, деревянные отходы, полиэтиленовая пленка, стекло – по договору уходит на переработку, оставшийся объем твердых коммунальных и промышленных отходов передают региональному оператору и на утилизацию специализированным организациям.

«Мы стараемся передавать на вторичную переработку максимальный объем отходов, образующихся на станции, – сообщила начальник отдела охраны окружающей среды Светлана Лубенская. – Помимо централизованного сбора макулатуры, собираем отходы, содержащие полезные компоненты. Полиэтиленовая пленка, упаковка из полимерных материалов, оргтехника, выработавшая свой ресурс, элементы питания, стеклотара – это все также можно переработать и вернуть в оборот новыми изделиями».

Напомним, что Смоленская АЭС прошла сертификацию системы экологического менеджмента в 2009 году, взяв на себя обязательства использовать лучшие методы экологического управления. Наличие сертификата свидетельствует о приверженности руководства и коллектива идеям охраны и защиты окружающей среды, является дополнительной гарантией надежности и безопасности. Атомная станция ежегодно подтверждает соответствие экологическим стандартам, планомерно улучшает экологическую деятельность. Каждые три года необходимо проходить ресертификационный аудит, очередной запланирован на 2026 год.

Справочно:

В России значительное внимание уделяется разработке и внедрению новых технологий, направленных на защиту окружающей среды. По инициативе Президента России ведется работа по ряду направлений нацпроекта «Экологическое благополучие», таких как сортировка твердых коммунальных отходов, вовлечение отходов производства и потребления в повторное использование, сохранение лесов, сохранение биологического разнообразия, сокращение объем неочищенных сбрасываемых стоков и др.

Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом» последовательно реализует шаги по переходу к «зеленой» экономике, модернизируя производства для снижения негативного воздействия на окружающую среду. Вне зависимости от внешних условий, вопросы экологии, социальной сферы и эффективного управления остаются основополагающими для устойчивого развития регионов страны.

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС — три энергоблока, электрическая мощность каждого — 1 000 МВт.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС

Фото – Виктор Давыдов