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Настоящие бойцы

06.06.2025

Сафоновцы приняли участие в финале школьной Лиги по тхэквондо ВТФ. Значимое событие состоялось в подмосковном Звенигороде 25 мая и собрало более 300 школьников из разных регионов России

Спортсмены Сафоновской федерации тхэквондо, тренерами которых являются супруги Павел и Ирина Панасенковы, приняли участие в этом турнире и благодаря упорным тренировкам и борьбе за самосовершенствование достойно представили родной город и свои школы.

Высшую ступень пьедестала почета покорили Влад и Дмитрий Ясюлюнасы, Егор Чечеткин и Семен Сериков из школы № 9, а также Василиса Ставлова из школы № 8. Серебро завоевали Кира Гордиенкова (школа № 9) и Никита Ульяненков (школа № 1). Матвей Чечеткин (школа № 9) стал бронзовым призером.

Поздравляем родителей и детей с завершением цикла выездных соревнований в этом учебном спортивном году. Впереди спортсменов ждет аттестация на цветные и черные пояса и подготовка к новому спортивному сезону.

Раиса АЛЕКСАНДРОВА
Фото предоставлено Павлом Панасенковым

Опубликовано в категории Спорт

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