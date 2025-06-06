Школа – вуз – предприятие

С 1 сентября 2025 года в Смоленской области студенты-целевики будут получать повышенную стипендию. Об этом 15 мая сообщил Губернатор Василий Анохин в своем телеграм-канале.

Артем САЗОНОВ, директор средней школы № 3, прокомментировал эту новость:

– Безусловно, этой мерой воспользуются выпускники школ, которые получат целевое направление от предприятий и будут трудиться на благо родной Смоленщины.

Внимание к этой форме организации обучения – это настоящий прорыв. Это решение позволит восполнить недостаток специалистов в таких сферах, как медицина, образование, легкая промышленность, машиностроение и других.

В нашей школе прошло родительское собрание с участием выпускников девятых и одиннадцатых классов, на котором представители предприятий региона, таких, как «Теплоконтроль», «Гидрометприбор», «Авангард», Сафоновская швейная фабрика «Орел»,

ПАО «Дорогобуж», рассказали о преимуществах целевого обучения и о льготах, предусмотренных для специалистов. О готовности принять на обучение студентов по целевому направлению заявили представители местных учебных заведений – Сафоновского индустриально-технологического техникума и филиала СмолАПО.

Увеличение региональных стипендий целевикам, безусловно, станет дополнительным стимулом для молодежи, решившей связать трудовую жизнь с родной Смоленщиной.

Фото Марины Хотулевой