﻿Руслан Смашнев: Участники программы «Герои СВОего времени. Смоленск» смогут внести значительный вклад в развитие региона





Участие в программе «Герои Своего времени. Смоленск» позволит ветеранам спецоперации расширить свой профессиональный горизонт, освоить современные управленческие практики и стать востребованными специалистами на рынке труда. Такое мнение выразил сенатор РФ от Смоленской области, член Общественного совета программы Руслан Смашнев.

Он напомнил, что более 120 человек успешно прошли этап собеседований в рамках проекта. Следующий этап — проверка документов и оценочная сессия, которую проведут эксперты высшей школы государственного управления.

«Участники смогут внести значительный вклад в экономическое и социальное развитие региона, став движущей силой позитивных изменений», — подчеркнул Руслан Смашнев.

Напомним, старт образовательной кадровой программе для участников и ветеранов СВО в Смоленской области дал губернатор Василий Анохин. Он же возглавил Общественный совет программы. Цель – подготовка высококвалифицированных управленцев из числа участников СВО.

Итоговый список кандидатов, отобранных для участия в программе, будет утвержден 1 июля. Участники пройдут обучение в области экономики, управления, права, истории и других дисциплин.