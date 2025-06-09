Ещё больше уютных территорий

Десятки тысяч жителей Смоленской области уже приняли участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства. Оно проходит в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». До окончания осталось меньше недели — голосование завершится в День России, 12 июня.

В этом году жители выбирают территории в семи крупных муниципалитетах: Вяземском, Рославльском, Ярцевском, Сафоновском, Гагаринском округах, а также Смоленске и Десногорске. Именно от нашего выбора зависит, какая общественная территория получит федеральное финансирование в каждом из них и будет благоустроена в 2026 году.

Всего представлено более 30 проектов: скверы и бульвары, территории возле памятников, школ и детских садов, спортивные площадки и другие. Для того чтобы проголосовать, нужно зайти на сайт zagorodsreda.gosuslugi.ru, авторизоваться и выбрать из списка один из предложенных объектов.

Успейте проголосовать!