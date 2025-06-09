Интернет на страже здоровья в сельской глубинке

В Сафоновском муниципальном округе Заворовский ФАП в деревне Мишенино обеспечили высокоскоростным интернетом
Благодаря этому более 625 жителей нашего округа получили возможность проходить онлайн-обследования у врачей.
Доступ к телемедицине очень часто сохраняет здоровье и даже жизнь человека. В критических ситуациях медики могут делать реанимационные процедуры в онлайн-сопровождении квалифицированных коллег.
«В общей сложности до конца года к высокоскоростному интернету подключим 46 фельдшерско-акушерских пунктов по всей области, куда за медицинской помощью обращаются более 21000 смолян», — заявил Василий Анохин.
В этом году связью с глобальной сетью уже обеспечили 12 ФАПов в 8 муниципальных округах.
По информации пресс-службы МО «Сафоновский муниципальный округ»
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