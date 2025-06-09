Итоги рабочей недели Губернатора Василия Анохина



Новое поколение профессионалов

В Москве Губернатор Василий Анохин обсудил с президентом Российской академии архитектуры и строительных наук, ректором Московского архитектурного института Дмитрием Олеговичем Швидковским планы по реализации на базе института искусств и СмолГУ первой в стране сетевой образовательной программы «Реставрация и реконструкция памятников архитектуры и градостроительства».

«Совместная образовательная программа позволит молодым людям уже со студенческой скамьи получать уникальный опыт участия в реализации целого ряда серьезных проектов. Так, в сотрудничестве с МАРХИ мы сможем вырастить новое поколение смоленских профессионалов для сохранения уникального наследия нашей области», — сказал Губернатор Василий Анохин.

Перспективы сотрудничества

Глава региона обсудил перспективы сотрудничества сзаместителем председателя Совета директоров крупного отечественного холдинга «Объединённые кондитеры» Сергеем Михайловичем. Бренды компании, такие как «Красный Октябрь», «Алёнка», «Бабаевский», широко известны не только на отечественном рынке, но и за его пределами. Холдинг заинтересован в создании на территории области предприятия по производству сырого молока.

«Производство предполагается запустить на базе Кардымовского молочно-консервного комбината, который входит в холдинг «Объединенные кондитеры» и осуществляет заготовку экологически чистой молочной продукции для нужд кондитерских фабрик. В ближайшее время вместе посетим предприятие и детально проработаем все вопросы», — пояснил Глава региона.

Укрепление связей с Беларусью

По приглашению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Губернатор Василий Анохин принял участие в торжествах, посвященных 900-летию основания Полоцкого Свято-Ефросиниевского женского монастыря. Это событие одинаково значимо для белорусского и российского народов.

«На Полоцкой земле, как и в Смоленске, Москве, Новгороде, зарождался единый культурный код, формировалось наше общее духовное пространство.

проходя через многочисленные испытания, мы сохранили главное – братскую близость наших народов. Ведь мы связаны общими узами веры, исторической памятью, прошлым и настоящим», — подчеркнул Губернатор.

Сегодня Смоленщина – площадка для реализации значимых просветительских, гуманитарных, социальных проектов Союзного государства, совместных акций, форумов и фестивалей.

В юбилейных мероприятиях также приняли участие Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин, Государственный секретарь Союзного государства Сергей Юрьевич Глазьев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь Борис Вячеславович Грызлов, полномочный представитель Президента России в Конституционном суде РФ Дмитрий Федорович Мезенцев, заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Наталья Владимировна Петкевич, председатель Витебского областного исполнительного комитета Александр Михайлович Субботин.

Единый расчетно-кассовый центр: удобство и надежность в оплате ЖКУ

Темой обсуждения на встрече с генеральным директором компании «АтомЭнергоСбыт» Алексеем Николаевичем Горчаковым стало взаимодействие в обеспечении надежного и бесперебойного энергоснабжения смолян, а также создание единого расчетно-кассового центра для платежей за жилищно-коммунальные услуги. ЕРКЦ открыт в первую очередь для удобства и повышения качества обслуживания смолян. Сейчас в регионе работает 30 центров обслуживания клиентов единого расчетно-кассового центра – их работа охватывает все муниципальные округа.

«В каждом из них организовано обслуживание населения по принципу одного окна. Кроме того, благодаря ЕРКЦ жители региона вместо нескольких квитанций получают один документ. Также в небольшие деревни и поселки регулярно выезжает мобильный центр обслуживания клиентов «Росатом Энергосбыта», который помогает решать вопросы по расчетам за ЖКУ», — сказал Василий Анохин.

Кроме того, центры обслуживания стали площадками для регулярного проведения социальных и благотворительных акций.

В Смоленске состоялся 67-й фестиваль им. М.И.Глинки. Одним из наиболее ярких событий стало выступление Мариинского театра и солистов Большого театра под управлением Валерия Абисаловича Гергиева, которые подарили смолянам оперу великого композитора Глинки – «Руслан и Людмила». В прошлом году смоляне услышали и увидели оперу «Жизнь за царя». В этот раз — бессмертное произведение – оперу «Руслан и Людмила».

«Вижу в этом определённую символику. В сложные времена, которые сейчас преодолевает наша страна, оперы, пронизанные национальным духом, идеей народного единства и патриотизма, звучат здесь, на героической Смоленской земле, которая на протяжении многих веков остаётся западным форпостом Российского государства», — отметил Василий Анохин.

Награды за благородный труд

Губернатор Василий Анохин вручил социальным работникам Смоленской области ведомственные награды Министерства труда и социальной защиты РФ и областные почетные грамоты.

Церемония награждения, посвященная Дню социального работника, состоялась в КДЦ «Губернский». В России праздник отмечается 8 июня уже 25 лет по инициативе Президента Владимира Владимировича Путина в знак признания заслуг тех, кто заботится о нуждающихся.

«Сегодня ключевыми задачами для государства и общества является оказание помощи участникам и ветеранам СВО, их семьям. Но в приоритете остается и внимание ко всем другим категориям смолян, которым нужна забота и поддержка со стороны государства», — отметил Василий Анохин.

В регионе более 320 тысяч человек получают меры социальной поддержки. Все больше услуг и проектов направляются на развитие активного долголетия. Непрерывно развивается система долговременного ухода за пожилыми и маломобильными подопечными. Внедряются новые меры поддержки семей с детьми. Эта работа относится к ведущим приоритетам социальной политики в регионе.

Кира Васильева

Фото для итогов недели: